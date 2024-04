La precipitación de las minucias

En memoria de Gonzalo Dávila Palafox: generoso amigo, maestro del optimismo sensato y del sabio humor, compañero de viaje en un bello proyecto, al fin, de vida.

I

Esa costra de preocupaciones y deseos,

nos impide respirar a plenitud.

Abrir la cortina del paisaje:

la vida

con toda su complejidad

no deja de ser un nido,

y no solo la tumba como destino.

Advierte

querámoslo o no,

del mundo que ignora

a dónde va y de dónde viene.

Extraña experiencia la nuestra

que a veces creemos,

o pretendemos, saberlo todo,

y no obstante, lo fundamental

se nos escapa y preferimos olvidar.

Es el tema vital más relevante

y ausente en la educación

en todos sus niveles.

Más que las herencias genéticas

compartidas,

donde se descubre lo absurdo

de las divisiones raciales;

el secreto del destino de la humanidad,

una frase en sí misma pomposa,

no está en la cotidianidad que nos define.

Esta ausencia,

hoy,

es el tránsito del drama

a la tragedia.

II

El empoderamiento

de los medios tecnológicos,

su aparente o real simbiosis

con el quehacer humano,

hasta comenzar a definirlo,

disuelve las posibilidades

de tomar una distancia

indispensable,

para retornar a las preguntas

e incertidumbres originales,

que nos atañen

como criaturas y especie;

dos términos

a punto de ser obsoletos.

III

Estamos en la frontera

de la desaparición

por voluntad propia,

no solo por el ciclo biológico;

el tema implica,

la dinámica sociológica

en su acepción

más amplia y profunda

que se manifiesta

en la cultura y la mente:

las tensiones inherentes

de la conciencia

y sus quehaceres.

Sabemos que algo

no está bien,

los sentidos y el instinto

advierten de una pérdida,

y de la avasallante ficción

que se expande,

dentro y fuera de cada quien.

En medio de todo ello,

incluso en sus entrañas,

requerimos asentar

el poder impecable

e implacable

de recordar ser creaturas:

un parpadeo de la vida,

su soplo de luz,

su presencia sin más,

agradecida,

en las aventuradas noches

que preparan y asientan

los amaneceres,

del infatigable calendario,

que cada uno lleva.

IV

En esta madrugada lejana

de las guerras que se escuchan,

ponderar una pausa colectiva

convertiría a la danza en pintura,

a la pintura en poesía,

y a la palabra en ofrenda:

su ígneo temple,

ante la sequedad del páramo

de la indiferencia.

Pd.

Reproduzco un artículo publicado en el periódico Reforma el 20 de noviembre de 2008 sobre la visita a México del Ayatolá Seyed Khatami, para señalar que dentro de Irán palpita una democracia islámica, que puede ser la llave para encontrar la Paz en la región. La sociedad iraní, es más compleja de lo que expresan la mayoría de los medios. Esperemos que Israel y Estados Unidos y los demás actores involucrados, procesen el actual conflicto con sabiduría política y no solo con la lógica militar de la guerra. El gobierno de Irán está en una encrucijada que los puede llevar a un callejón sin salida; reconocer la vitalidad democrática de su sociedad es el camino para la Paz y un futuro entendimiento con todos los países del Medio Oriente. Lo que sembró Khatami como presidente de Irán (1997-2005) está latente y es el camino del único mañana posible: el Diálogo entre Civilizaciones, su apuesta y la de muchos: hombres y mujeres que no se rinden a la adversidad interna y a la amenaza externa, tanto en Irán como en Israel.

De la visita

Desde el año 2004, Seyed Khatami había visualizado la posibilidad de viajar a nuestro país. Por diferentes razones tuvo que posponer su viaje. En aquella fecha era el presidente de la República Islámica de Irán y enfrentaba una de las situaciones más difíciles, la invasión por parte de Estados Unidos de dos países vecinos: Afganistán e Iraq. El poderoso Ejército norteamericano prácticamente estaba situado a las puertas de su país. Khatami desde 1997 cuando ganó las elecciones emprendió un proyecto reformista que amplió los derechos ciudadanos, las libertades civiles y apoyó a las mujeres en su participación activa en la sociedad posrevolucionaria iraní. También realizó una activa política exterior para romper el aislamiento de su nación y llegó a entendimientos con paises como Arabia Saudita, disminuyendo así fuertes tensiones en aquella región del mundo. La presencia militar norteamericana afectó el proyecto reformista que encabezaba y volvió a generar en la población iraní temores y fuerte suspicacia sobre las intenciones del presidente Bush, suspicacia aún mayor después de haber colaborado con inteligencia militar en la caída del régimen talibán y recibir a cambio el calificativo de ser parte del eje del mal.

Khatami logró que Irán se mantuviera al margen del conflicto bélico, pero no pudo ahondar en su proyecto de reformas. Sus dos periodos de gobierno, que van de 1997 al 2005, consolidaron la democracia islámica.

Su estrategia conceptual fue impulsar el diálogo entre civilizaciones para concentrar una fuerza politica dentro y fuera de Irán que desaliente las posturas extremistas tanto en Occidente como en el mundo musulmán. La capacidad de entendimiento como una cualidad de las sociedades políticas y como una virtud del ser humano frente a la apuesta de la violencia. El propio concepto obliga a una apertura para encontrar el equilibrio entre los avances científico-tecnológicos de Occidente y los valores espirituales del mundo musulmán y en general de las sociedades orientales. En términos prácticos de la política real implicó la posibilidad de un acercamiento con Estados Unidos en el periodo del presidente Clinton que buscó superar un pasado de décadas de enfrentamiento entre ambas naciones. En este campo los resultados fueron mínimos; en todo caso se delineó un esbozo para mejores tiempos.

Al dejar la Presidencia hace dos años, se dedicó a establecer su Instituto Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones y Culturas y a promover desde la cultura los vasos comunicantes necesarios para desplazar la sombra del miedo que oscurece la visión entre las diversas sociedades.

La semana pasada en un viaje relámpago estuvo en México, lo recibió el presidente Calderón con quién compartió su reflexión sobre el papel significativo que tiene México como actor indispensable en el ámbito internacional para construir puentes de entendimiento no sólo en el continente americano sino también en otras regiones del mundo. Más tarde estuvo en San Luis Potosí invitado por el gobierno del estado y El Colegio de San Luis donde impartió una conferencia en torno a la justicia internacional. A la mañana siguiente se trasladó por carretera a Guadalajara y en su universidad pública ofreció una disertación sobre la literatura mexicana y su importancia para la comprensión entre los pueblos. Esa misma noche, ya de regresó en la Ciudad de México, participó en el programa de Carmen Aristegui de CNN en español.

A la mañana siguiente desayunó con los miembros del Comexi, invitado por el ex canciller Fernando Solana y la embajadora y académica Olga Pellicer. Khatami presentó sus propuestas del diálogo entre civilizaciones y defendió las posibilidades del mismo desde una democracia islámica. Al mediodía estuvo en El Colegio de México donde compartió una mesa redonda con profesores expertos en Medio Oriente y Asia y señaló como actores claves de ese diálogo a los artistas, académicos, escritores e intelectuales. De ahí partió al periódico Reforma para comer con sus directivos y algunos de sus articulistas. Así terminó sus actividades en México para retornar a su país. Un amigo estudioso de su trayectoria política y del Medio Oriente que acompañó a Khatami en su recorrido comentó: hay líderes que cuando los conoces personalmente se te desmoronan, hay otros, como Seyed Khatami, que no sólo te confirman lo que esperabas sino te sorprenden aún más; lo que él representa es clave no sólo para la paz en Irán sino para la paz en el mundo.

Tomás Calvillo Unna https://www.sinembargo.mx/author/tomascalvillo

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.