San Lázaro suspende la discusión del Fondo de Pensiones y lo regresan a comisiones

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- La votación en la Cámara de Diputados para aprobar la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se pospuso para el próximo lunes, pues el dictamen que se comenzó a discutir en el Pleno no correspondía al que fue aprobado en la Comisión de Seguridad Social. El Coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, dijo que se trató de un “error humano“.

“En el proceso legislativo como en la vida, o en todas las actividades, se cometen errores humanos en donde no hay dolo, no hay premeditación, y lo que aprobamos -yo estuve en la sesión de la de la comisión-, lo que aprobó la comisión y se turnó a la Mesa Directiva no correspondía el proyecto de dictamen (…) pero nosotros buscamos la pulcritud en procedimiento“, explicó Ignacio Mier, y atribuyó los cambios a una equivocación del equipo técnico de la comisión.