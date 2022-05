FDA de EU autoriza vacuna de refuerzo contra COVID para menores sanos de 5 a 11 años

Por Lauran Neergaard

Los Ángeles, 17 de mayo (AP).- Los reguladores de EU autorizaron el martes una vacuna de refuerzo contra COVID-19 para niños sanos de cinco a 11 años, con la esperanza de que una dosis adicional aumente su protección cuando el contagio vuelve a extenderse.

Todos los mayores de 12 años debían recibir un refuerzo para optimizar la protección contras nuevas variantes del coronavirus, mientras que los mayores de 50 pueden pedir un segundo refuerzo.

Today, we amended the EUA for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, authorizing the use of a single booster dose for administration to children 5-11 at least five months after completion of a primary series with the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. https://t.co/2PNNFPqAwe pic.twitter.com/khpG0DLou3

— U.S. FDA (@US_FDA) May 17, 2022