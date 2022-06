Gobierno británico aprueba extradición de Julian Assange a EU por cargos de espionaje

Por Jil Lawless

LONDRES, 17 de junio (AP).— El Gobierno de Gran Bretaña ordenó la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. WikiLeaks dijo que recurrirá la decisión.

La Secretaria británica de Interior, Priti Patel, firmó la orden de extradición el viernes, explicó su departamento. La medida se produce luego de que un tribunal dictaminó en abril que Assange podía ser extraditado a Estados Unidos por la publicación en WikiLeaks de una gran cantidad de documentos clasificados hace más de una década.

“Tampoco se ha determinado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, incluyendo su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, y que mientras esté en Estados Unidos será tratado de forma adecuada, incluyendo en relación con su salud”, añadió.

La decisión es un paso importante en la batalla iniciada por Assange hace años para evitar comparecer ante la justicia estadounidense. Pero no es necesariamente el final de la historia, ya que tiene 14 días para recurrir.

Estados Unidos había solicitado a las autoridades británicas la extradición de Assange para que pueda ser juzgado por 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de computadoras. La fiscalía sostiene que Assange ayudó ilegalmente a Chelsea Manning, analista de inteligencia del ejército estadounidense, a robar cables diplomáticos y archivos militares clasificados que fueron publicados después por WikiLeaks y pusieron muchas vidas en peligro.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence – A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7

— WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022