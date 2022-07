Hombre muere al ser atropellado en Iztacalco, CdMx, y su perrito resguarda el cuerpo

El perro tuvo que ser retirado por personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras peritos de la Fiscalía capitalina realizaban las diligencias correspondientes.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- Un perrito se negó a abandonar a su dueño luego de que éste perdiera la vida al ser atropellado por un vehículo particular en calles de la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este domingo sobre eje 4 sur Plutarco Elías Calles, en la colonia San Pedro, cuando el hombre se encontraba paseando a su perro de raza bóxer.

Sin embargo, fue impactado por un automovilista, quien supuestamente se habría escapado a pie junto con sus acompañantes, mientras el dueño del perro, de aproximadamente 30 años de edad, yacía en el suelo.

Paramédicos acudieron al lugar, no obstante, sólo pudieron confirmar su muerte debido al fuerte impacto que recibió.

En tanto, la mascota se quedó junto al cuerpo del hombre mientras los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina arribaban a la zona.

Después, el perro fue retirado por personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Hasta el momento no han sido identificados los responsables, pues de acuerdo con los reportes, el vehículo no traía placas, aunque las autoridades ya investigan.