Batres inaugura pozo de agua en la Cuauhtémoc que beneficiará a 26 mil habitantes

El mandatario capitalino detalló que el pozo contó con una inversión de 17 millones 652 mil pesos y permitirá abastecer 40 litros de agua por segundo, una obra de infraestructura hidráulica realizadas en coordinación con el Sacmex.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, inauguró este miércoles el pozo “Barranca del Muerto”, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, que beneficiará a 25 mil 920 personas de las colonias Doctores y Obrera, mediante la recuperación de 40 litros de agua por segundo.

“Calculamos que este pozo va a beneficiar a 26 mil familias, tiene una profundidad de 350 metros y extrae el agua y se incorpora a la red hidráulica de la zona; se llama ‘Barranca del Muerto’ porque repone un pozo que se llamaba ‘Barranca del Muerto’ por el lugar donde estaba. (…) La inversión fue de 17 millones de pesos y, como les decía, nos va a dar 40 litros de agua potable por segundo; es una obra muy buena, nos ayuda en la zona, porque Cuauhtémoc se ha visto afectado, es de las zonas que se han visto afectadas, y así ayudamos y recuperamos el agua para la comunidad”, detalló el mandatario capitalino.

En conferencia de prensa, Batres Guadarrama dio a conocer que esta acción se suma a las obras hidráulicas realizadas en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), como la reparación de pozos de los Sistemas Lerma y Chiconautla, en el Estado de México, que dotan de líquido a la capital; así como la reparación de 20 pozos en Iztapalapa y de otros que se encontraban cerrados, como el del Centro Urbano Miguel Alemán (CUPA), el cual abastece 40 litros de agua por segundo; la reposición de los pozos Pantaco 2 y 3, en Azcapotzalco; dos obras de rebombeo de agua potable en Coyoacán y Tlalpan, entre otras.

“Se limpió el pozo que tiene la Unidad Demet, donde viven varios miles de personas, en Miguel Hidalgo y hace frontera con Naucalpan, ahí recuperamos 10 litros por segundo. (…) Entre las más importantes obras de drenaje, dos sistemas de bombeo, de alto bombeo de aguas negras en Canal de Chalco, son dos obras, una de cinco grandes tornillos, otra de dos tornillos. También inauguramos hace poco las obras de Xicalhuacan, Xochimilco, porque no tenían drenaje, es más, no tenían drenaje las casas, no había drenaje general, no había donde conectarse. Entonces, se hizo todo el drenaje, 12 kilómetros de drenaje, una bomba de rebombeo de aguas negras para mandarlas a las plantas de tratamiento y luego las conexiones de las casas al nuevo drenaje: 400 pozos con sus coladeras, 12 kilómetros de drenaje, un colector, un sistema de bombeo”, explicó.

📢 El Coordinador General del #SACMEX acompañó al Jefe de Gobierno @martibatres en la entrega de obras de reposición del Pozo de #AguaPotable Barranca del Muerto, en la 📍colonia Doctores de la Alcaldía #Cuauhtémoc. pic.twitter.com/pEbgKqxDuB — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) July 17, 2024

El Jefe de Gobierno capitalino desmintió también la llegada del llamado “Día Cero” en la ciudad al afirmar que las obras de drenaje y agua potable han permitido recuperar dos mil litros de agua por segundo y garantizar el abasto a las y los capitalinos.

“Nosotros en su momento lo informamos y dijimos: ‘no puede haber ‘Día Cero’, porque además estamos haciendo mucha obra’; y yo dije en su momento: ‘está garantizado el abasto de agua en el corto, mediano y largo plazo’, ¿por qué? Pues porque hay obras que realiza el Gobierno de la Ciudad de México, permanentemente. Hicimos un plan a finales del año pasado, que hubo un recorte del agua del Cutzamala, hicimos un plan para ir reponiendo y entonces nos fijamos la meta con el Sistema de Aguas de recuperar 2 mil litros de agua por segundo. (…) Déjenme decirles que, hace más o menos unas tres o cuatro semanas, el 21 de junio, completamos los dos mil litros de agua por segundo que recuperamos aquí en la Ciudad de México, en el afluente general para la ciudad, un esfuerzo muy importante”, sostuvo.

Por su parte, el coordinador general del Sacmex, Rafael Carmona Paredes, dijo que uno de los trabajos prioritarios de la actual administración es dotar de más servicios hidráulicos a la capital de país, por lo que aseguró que este pozo no sólo beneficiará a las y los habitantes de la zona, sino también a toda la demarcación y a la CdMx.

“Doctor Martí Batres Guadarrama, apenas recibimos de usted la orden de reponer el pozo ‘Barranca del Muerto’ y nos pusimos a trabajar; botas, cascos, herramientas y lo logramos en seis meses de trabajo. (…) Esta es, sin duda, una de las obras más importantes que entregamos como parte de los compromisos adquiridos y encargados por usted, Jefe de Gobierno; la reposición del pozo ‘Barranca del Muerto’, beneficiará a casi 26 mil habitantes de estas colonias”, mencionó.

✅ El titular del @GobCDMX @martibatres 🙌 destacó el enorme compromiso de 👷 los trabajadores del #SACMEX, 💧 para recuperar las fuentes de agua en beneficio de la ciudadanía. pic.twitter.com/ZnEdLY8cwE — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) July 17, 2024

Al acto de inauguración asistieron la directora de construcción del Sacmex, Mónica Gómez Mateo Félix; el director de Operaciones de Agua Potable del Sacmex, René Calderón García; y la directora ejecutiva de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en la Alcaldía Cuauhtémoc, Erika Barrientos Pantoja.