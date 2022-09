¿Quién es Adani, el magnate que desplazó a Bezos como el segundo más rico del mundo?

Ciudad de México, 17 de septiembre (AS México).– El magnate indio Gautam Adani ha superado a Jeff Bezos en la clasificación de Bloomberg gracias a su promesa de invertir en energías renovables.

“Jeff Bezos ha perdido su posición como la segunda persona más rica del mundo ante el multimillonario indio Gautam Adani. Los dos se empujan mientras las acciones de Amazon caen”. Con esta sorpresa amaneció el viernes el índice de multimillonarios de Bloomberg: el magnate indio Gautam Adani, el asiático más rico del mundo, superó a Jeff Bezos como la segunda persona más rica del planeta.

Su fortuna asciende a los 152 mil 200 millones de dólares (la misma cantidad en euros debido a la paridad de monedas), mientras que la del CEO de Amazon se “desplomó” hasta los 146 mil 900 millones.

¿QUIÉN ES GAUTAM ADANI?

La ascensión del indio ha sido meteórica: comenzó el año en el puesto número 14 de multimillonarios de Bloomberg, y nueve meses después ha adelantado a Bezos. Pero ¿quién es este magnate indio? Adani es el presidente del grupo Adani, un conglomerado multinacional cuyas empresas se dedican a la minería de carbón, a los centros de datos, a la gestión de aeropuertos y a las energías renovables, entre otras ocupaciones.

Conocido como “el rey del carbón”, Adani decidió abandonar sus estudios universitarios para trabajar en un negocio de importación de plásticos en la década de 1980, para después ampliar sus actividades a las operaciones portuarias y el comercio global. Así, su conglomerado comenzó a diversificarse, y hoy en día es el principal operador portuario y aeroportuario del sector privado de toda la India. También distribuye las redes de gas en la ciudad y extrae carbón, esta última, la actividad que le impulsó a la riqueza.

