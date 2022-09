“¡Presidenta! ¡Presidenta!”: Gritan a Claudia Sheinbaum en Congreso de Morena (VIDEO)

En dos momentos del Congreso morenista, la Jefa de Gobierno de la ciudad recibió el apoyo masivo de los integrantes del partido fundado por López Obrador.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– Una vez más, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida por integrantes de Morena con el grito de “¡Presidenta, Presidenta!; esta vez en la Sala de Armas del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se realizó el Congreso Nacional del partido guinda con blanco.

El respaldo para la mandataria capitalina, para su posible candidatura a la Presidencia de la República en 2024, se dieron mientras cruzaba los más de 100 metros del pasillo central del recinto rumbo al templete dónde ya se encontraba la dirigencia de Morena, gobernadores y miembros del Gabinete federal.

Unos metros más atrás se encontraba el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López –también señalado como posible candidato de Morena en 2024–, quien caminó por el mismo pasillo tomándose selfies, recibiendo saludos y abrazos de los asistentes al congreso que no se celebraba desde hace siete años.

Poco después, cuando la Jefa de Gobierno de la CdMx fue presentada de manera formal frente a todos los asistentes, y no se dejó de corear la palabra Presidenta, mientras Sheinbaum permanecía de pie y expresaba gestos de agradecimiento con sus manos. Unos segundos después de que siguiera la ovación, Mario Delgado, dirigente de Morena, se levantó de su asiento y tomó de la mano a Augusto López y a Claudia Sheinbaum para terminar haciendo un levantamiento de manos como en referencia a celebración o victoria.

Cuando presentaron a @Claudiashein en el 3er Congreso ordinario de #Morena en un sólo grito retumbó "presidenta, presidenta" y @mario_delgado y @adan_augusto se dijeron algo al oído y se levantaron a alzar los brazos de Sheinbaum pic.twitter.com/AVoOm8bwt0 — Cecilia Nava (@CeciliaNavaG) September 17, 2022

Algunos de los gobernadores que asistieron al evento fueron: de Campeche, Layda Sansores; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Zacatecas, David Monreal; y los electos de Oaxaca, Salomon Jara; y de Hidalgo, Julio Menchaca, ya se encuentra en el cónclave morenista.

En múltiples ocasiones se ha hecho saber que Sheinbaum será una de las aspirantes a candidata por Morena para las elecciones presidenciales de 2024. Asimismo, esta no es la primera vez que la doctora recibe este tipo de apoyo con el que se respalda su posible candidatura. El pasado 25 de mayo aseguró, en un evento en Tamaulipas, que “México está listo” para ser gobernado por una mujer.

“México está listo para una Presidente, para una astronauta, para una ingeniera; las mujeres mexicanas estamos listas desde hace mucho tiempo “, respondió al ser cuestionada por la prensa.

La mandataria capitalina se encuentra en la lista de aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a las presidenciales de 2024 para relevar al actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que será una encuesta la que definirá al representante de su movimiento.

DELGADO PIDE A MORENA “RENUNCIAR AL EGO”

Gobernadores, legisladores federales e integrantes del Gabinete federal se congregaron este sábado en el tercer Congreso Nacional de Morena para renovar sus órganos directivos, luego de siete años de no hacerlo y en medio del rechazo de militantes críticos del partido encabezados por John Ackerman.

Este sábado y el domingo se prevé renovar el Consejo Nacional que se integrará por 200 personas: 100 hombres y 100 mujeres; además del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con excepción de la dirigencia nacional y la Secretaría general, que están a cargo de Mario Delgado Carrillo y Citlali Hernández, respectivamente.

Esta máxima instancia partidista está integrada por tres mil congresistas, quienes elegirán a su Consejo Nacional que tomará las decisiones relevantes rumbo al proceso electoral del 2024.

El Congreso arrancó con el discurso de la presidenta actual del Consejo Nacional, Bertha Luján, y de Mario Delgado.

Gracias a todas y todos los que han participado en este proceso de reorganización con el compromiso de la unidad. Gracias a ustedes podemos estar llevando a cabo este momento refundacional de @PartidoMorenaMx. — Mario Delgado (@mario_delgado) September 17, 2022

“Estamos en un momento refundacional de Morena y ganar el futuro en el 2024, pero no podemos confiarnos por que el desafío es muy grande, porque después de 2024 nuestro gran líder ya no estará en la Presidencia ni en nuestro movimiento, por lo tanto, la trascendencia de su gran obra dependerá de nosotros; de todas y todos quienes estamos aquí; de nuestra capacidad de construir un partido que siga siendo el instrumento de lucha, sin corrupción, ni clasismo, ni discriminación”, dijo el presidente nacional de Morena en su discurso dentro de la Sala de Armas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El líder de Morena también pidió unidad y dejar atrás los egos: “Que asumamos con claridad que lo único que importa es seguir haciendo historia nacional, no escribir una historia personal; que renunciemos a la dictadura del ego; que en nuestro corazones habite el amor y no el odio; que no dejemos nunca dejar de lucha unidos”.

Mario Delgado recordó que el Congreso tiene como objetivo consolidar al partido: “Hoy se presenta una propuesta, una nueva versión del programa de lucha y la declaración de principios acorde a la realidad en que vivimos, por eso también se propone la renovación del estatuto para que el partido m¡no pierda su esencia. Esta renovación interna va a incrementar el apoyo a nuestros gobiernos”.