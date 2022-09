Mario Delgado pide a los morenistas a “renunciar al ego” y seguir haciendo historia

Entre los asistentes al evento se encuentran la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el vocero de la Presidencia Jesús Ramírez Cuevas.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– Gobernadores, legisladores federales e integrantes del Gabinete federal se congregaron este sábado en el tercer Congreso Nacional de Morena para renovar sus órganos directivos, luego de siete años de no hacerlo y en medio del rechazo de militantes críticos del partido encabezados por John Ackerman.

Este sábado y el domingo se prevé renovar el Consejo Nacional que se integrará por 200 personas: 100 hombres y 100 mujeres; además del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con excepción de la dirigencia nacional y la Secretaría general, que están a cargo de Mario Delgado Carrillo y Citlali Hernández, respectivamente.

Esta máxima instancia partidista está integrada por tres mil congresistas, quienes elegirán a su Consejo Nacional que tomará las decisiones relevantes rumbo al proceso electoral del 2024.

El Congreso arrancó con el discurso de la presidenta actual del Consejo Nacional, Bertha Luján, y de Mario Delgado.

“Estamos en un momento refundacional de Morena y ganar el futuro en el 2024, pero no podemos confiarnos por que el desafío es muy grande, porque después de 2024 nuestro gran líder ya no estará en la Presidencia ni en nuestro movimiento, por lo tanto, la trascendencia de su gran obra dependerá de nosotros; de todas y todos quienes estamos aquí; de nuestra capacidad de construir un partido que siga siendo el instrumento de lucha, sin corrupción, ni clasismo, ni discriminación”, dijo el presidente nacional de Morena en su discurso dentro de la Sala de Armas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El líder de Morena también pidió unidad y dejar atrás los egos: “Que asumamos con claridad que lo único que importa es seguir haciendo historia nacional, no escribir una historia personal; que renunciemos a la dictadura del ego; que en nuestro corazones habite el amor y no el odio; que no dejemos nunca dejar de lucha unidos”.

La trascendencia dependerá de nosotros, de todos quienes estamos aquí, de los millones que apoyan a nuestro movimiento en todo el país y de nuestra capacidad de construir un partido que siga siendo el instrumento de lucha del pueblo. ¡Vamos a seguir haciendo historia! — Mario Delgado (@mario_delgado) September 17, 2022

Mario Delgado recordó que el Congreso tiene como objetivo consolidar al partido: “Hoy se presenta una propuesta, una nueva versión del programa de lucha y la declaración de principios acorde a la realidad en que vivimos, por eso también se propone la renovación del estatuto para que el partido m¡no pierda su esencia. Esta renovación interna va a incrementar el apoyo a nuestros gobiernos”.

Entre los asistentes se encuentran la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los gobernadores de Zacetecas, Campeche, Baja California, Hidalgo y el electo de Oaxaca. Así como el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien es congresista.

CONGRESO ES ILEGAL: ACKERMAN

A través de un comunicado de la Convención Nacional Morenista, un grupo de militantes críticos a la dirigencia, acusó que el Congreso Nacional de Morena es ilegal y señaló que las quejas han sido interpuestas tanto en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Si bien reconoció el esfuerzo de los congresistas por llevar a cabo este encuentro, apuntó que “esta refundación debe hacerse con respeto a la militancia y a la legalidad”.

Enlistaron tres violaciones cometidas por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que podrían derivar en la nulidad del proceso. La primera es que dicha comisión no ha hado a conocer los resultados completos de las Asambleas Distritales, ya que sólo publicaron los nombres de las 10 personas con mayor número de votos en cada distrito.

Como segundo punto advirtieron que la constancia de afiliación entrega a quienes participaron en la elección de congresistas carece de validez jurídica, al no contar con nombre del afiliado, un número de folio, o cualquier otro dato que podría vincular la constancia.

OJO: Compartimos nuestro nuevo pronunciamiento de la @ConvenMorena que denuncia y demuestra jurídicamente que todos los acuerdos tomados hoy por el III Congreso Nacional de @PartidoMorenaMx serán nulos de pleno derecho.👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/trlu2HOzze — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) September 17, 2022

En tercer lugar acusaron a la Comisión Nacional de Elecciones y al Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, Eurípides Flores de simular “numerosos actos jurídicos (por ejemplo, las fechas de publicación de los resultados en los estrados del partido) con el fin de engañar a las autoridades judiciales y cancelar los derechos de la militancia”.

“Nuestro objetivo es garantizar que Morena siga siendo un partido auténticamente revolucionario que rechaza la corrupción, la compra de voluntades, el oportunismo político y el control político estatal y también profundamente “radical” al atender de raíz las grandes problemáticas nacionales a partir de la participación popular de las bases”, concluyó el comunicado.