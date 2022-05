Sheinbaum: Mujeres estamos listas hace tiempo; y el país también, para una Presidenta

La jefa de Gobierno anunció en sus redes sociales que estaría fuera de la capital durante el fin de semana apoyando las candidaturas estatales en Oaxaca y Tamaulipas.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este domingo que “México está listo” para ser gobernado por una mujer en un evento de campaña de Américo Villareal, candidato de Morena a Gobernador de Tamaulipas.

La mandataria capitalina se encuentra en la lista de aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a las presidenciales de 2024 para relevar al actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que será una encuesta la que definirá al representante de su movimiento.

“México está listo para una Presidente, para una astronauta, para una ingeniera; las mujeres mexicanas estamos listas desde hace mucho tiempo “, respondió al ser cuestionada por la prensa.

“Pero, sobre todo, lo más importante es que representamos un movimiento de transformación, representamos anhelos del pueblo de México por una vida mejor, y eso es a lo que venimos el día de hoy, a respaldar a nuestro compañero”, agregó desde Tamaulipas.

Aunque la Alcaldesa ha viajado a diferentes estados para apoyar las candidaturas estatales previo a las elecciones del próximo 6 de junio, rechazó que se trate de su precampaña por la Presidencia de México.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo anunció este que estaría en Tamaulipas apoyando al candidato morenista, por lo que se le descontaría el día, quedando a cargo de la capital el Secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.

“Buenos días. Este domingo estaré acompañando a @Dr_AVillarreal en su campaña por el estado de Tamaulipas; por este motivo he solicitado el descuento del día. @martibatres y el gabinete están a cargo de la ciudad. Estoy al pendiente”.

La Jefa de Gobierno viajó el sábado a Oaxaca para integrarse a Salomón Jara Cruz, candidato a Gobernador de la entidad por Morena, donde fue recibida al grito de “¡Presidenta, Presidenta!”.

México está preparado para tener una presidenta y ella será la Dra. Claudia Sheinbaum.

La Alcaldesa aseguró hace unos días que sus visitas a los estados donde habrán elecciones son exclusivamente para apoyar a los candidatos a gobernadores y que el grito más importante no es el de “Presidente” que suelen hacerle, sino el de “Gobernador o Gobernadora”.

“Estas visitas a los lugares donde habrá elecciones lo más importante es el apoyo que le estamos dando a los candidatos de nuestro movimiento, el grito más importante es Gobernador y Gobernadora; Gobernador América, Gobernadora Nora, Gobernadora Marina, Gobernador Salomón, Gobernador Julio. Eso creo es el grito más importante para nosotros en este momento”, dijo al ser cuestionada sobre el grito de “Presidente” que han recibido también el Secretario Marcelo Ebrard y el Senador Ricardo Monreal

Agregó que los gritos de “Presidenta” y “Presidente” se dan en distintos lugares, pero que el objetivo de sus compañeros es apoyar a los candidatos. “En este momento lo importante es que siga avanzando la Cuarta Transformación” .

En su visita al estado de Durango, el Canciller Marcelo Ebrard fue ampliamente aplaudido durante su intervención, incluso recibió cantos de: “Presidente, Presidente”.

Lo mismo ocurrió con el Senador Monreal durante su visita al mitin de María Lezama, candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición Juntos Hacemos Historia.

Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal son los presidenciables más visibles dentro de Morena para suceder al Presidente López Obrador, según refieren sondeos.

Ante esta situación, el mandatario federal aseguró que apoyará al candidato o a la candidata que gane en la encuesta de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, pero dejó en claro que “no hará campaña” por nadie.

El escritor Paco Ignacio Taibo II aseguró que Morena cometería un error y caería en un trampa si decide iniciar una batalla interna entre sus candidatos por la sucesión presidencial.

“Sería un error grave si Morena cae en la trampa de ponerse a discutir, que ha caído a lo largo de su historia muchas veces, quién es su futuro candidato porque entonces todo lo estás poniendo en términos de continuidad y lo que hay que ponerlo es en términos de realidad cotidiana”, dijo el Director del Fondo de Cultura Económica (FCE) en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El escritor indicó que Morena debe empezar a trabajar para encontrar un sistema de encuesta que permita realizar un proceso democrático que cumpla con las necesidades del electorado y enfocarse en los proyectos que aún faltan impulsar en este sexenio.

Finalmente, recordó que Morena no debe perder su esencia, pues fue fundado como un movimiento, no como un partido político: “Así no nació, yo recuerdo muy bien en la fundación de Morena los que dijimos ‘esto es un partido de movimiento, no un partido electoral’”.