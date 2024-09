El Presidente rechaza que exista algún recurso para detener la Reforma Judicial

El mandatario mexicano expresó que le gustaría saber la opinión de constitucionalistas respecto a si hay algún fundamento legal por el que se puedan echar abajo las reformas. Aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultad para impedir la implementación de la reforma.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que no existe ningún recurso legal que pueda detener la reforma al Poder Judicial, la cual fue publicada el domingo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que propone para 2025 la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros.

“¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución? Pues solamente que no hubiese la mayoría calificada, que en la mayoría de las legislaciones estatales se hubiera rechazado o que el titular del Ejecutivo no la hubiese publicado. Ya todo se hizo. Ya está en vigor la reforma. Eso ya salió adelante y qué bueno”, expresó.

Ante una pregunta de la prensa sobre si la Consejería Jurídica de la Presidencia está preparada para afrontar los recursos legales del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la reforma, el Presidente contestó: “Pues están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución; o sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. No existe ningún fundamento legal”, señaló. Asimismo, explicó que el Artículo 135 de la Carta Magna establece el procedimiento para realizar reformas constitucionales.

“Están en su derecho” Respondió @lopezobrador_ sobre las intenciones del PAN de querer echar abajo la reforma al Poder Judicial. pic.twitter.com/Nns90RJDbm — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 17, 2024

El mandatario mexicano comentó que le gustaría saber la opinión de constitucionalistas respecto a si hay algún fundamento legal por el que se pueda echar abajo la reforma. “Ojalá y los constitucionalistas dieran a conocer su punto de vista en estos días. Hoy. Mañana. Diego Valadés, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas [de la UNAM], pues para que de una vez se defina si quieren un Estado de Derecho o un Estado de ‘chueco‘, porque la Constitución establece el procedimiento”, sostuvo.

―¿Confía entonces que en la Suprema Corte de Justicia, cuando lleguen estos amparos…? ―cuestionó un reportero.

―Es que no les corresponde. No tienen facultad. Tan sencillo como eso. Es como si yo emito, como titular del Ejecutivo, una orden de aprehensión. Eso no me corresponde. Eso le corresponde a un Juez. O sea, por poner un ejemplo― respondió.

LA CNDH DA VISTO BUENO A REFORMA JUDICIAL

Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que, después de realizar un análisis serio y exhaustivo, no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial, debido a que es resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso electoral del 2 de junio.

La CNDH señaló que actores partidistas han presionado al organismo para que interponga una acción de inconstitucionalidad y satisfacer “ambiciones ajenas a los intereses del pueblo”. Sin embargo, aseveró que no apoya denuncias que afecten los intereses de las y los mexicanos, lo que equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación. “Su análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustivo y suficiente, a pesar de un ambiente por momentos ríspido y los desafortunados intentos de violencia en el Senado, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho, reflejo del sistema democrático que hoy prevalece en nuestro país”, añadió.

La Comisión precisó que no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo y que la reforma modifica directamente la Constitución, la cual no puede ser impugnada por una acción de inconstitucionalidad, en especial por no ser una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución, sino de la voluntad soberana del pueblo reflejada en la modificación de las disposiciones que rigen al Poder Judicial.

No interpondremos acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial porque ésta es un triunfo del pueblo y un avance en materia de #DerechosHumanos. 🧵 pic.twitter.com/qNYwki5f2i — CNDH en México (@CNDH) September 16, 2024

El PRIAN, SIN RECURSOS PARA DETENER REFORMAS

Tras los resultados del pasado 2 de junio en las urnas, la oposición en el Congreso de la Unión ha quedado con un papel tan limitado que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Movimiento Ciudadano (MC) sólo podrán manifestar su desacuerdo de manera testimonial y discursiva frente a las reformas que Morena, con su mayoría aplastante, apruebe.

La oposición no tiene la capacidad para frenar estas reformas desde el Legislativo, ni siquiera a través de acciones de inconstitucionalidad, al menos en la Cámara de Diputados, ya que no alcanza el número de legisladores necesario para promoverlas.

Para presentar una acción de inconstitucionalidad, el Artículo 105 establece que los legisladores federales o locales, así como una minoría parlamentaria que represente al menos el 33 por ciento del total de integrantes del órgano que haya expedido la norma impugnada, están facultados para hacerlo. Es decir, se requiere el 33 por ciento de los diputados federales o senadores. La oposición no tiene los votos necesarios para hacerlo: en la Cámara de Diputados, el PAN cuenta con 71 diputados (14.4 por ciento del total de 500), el PRI con 36, MC con 27, el PRD con uno, y hay un legislador independiente. En total, suman 136 diputados, apenas un 27.2 por ciento del total, muy lejos del 33 requerido.

#Entérate | Así es como quedó integrada la #LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/YoihmiOaob — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 17, 2024

En el Senado, aunque Morena tiene 85 senadores y ya consiguió el apoyo de un panista, la oposición cuenta con 43 senadores, que representan un 33.59 por ciento. No obstante, para promover una acción de inconstitucionalidad necesitarían que todos los senadores opositores se sumen; con sólo uno que no lo haga, perderían el porcentaje necesario.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara.