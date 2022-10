Vecinos piden ir por constructoras: copiaron modelo de Benito Juárez en más alcaldías

Los vecinos de la Ciudad de México donde las inmobiliarias están construyendo edificios y también las personas que de buena fe les compraron un departamento, hacen un llamado a la Seduvi y a la FGJ-CdMx para que proteja sus derechos; que investigue a estas empresas y también a los funcionarios y exfuncionarios que les han permitido cometer irregularidades.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– La corrupción inmobiliaria que hoy se investiga en la Benito Juárez parece operar también en otras alcaldías de la Ciudad de México desde hace más de 10 años con la misma constante: constructoras o inmobiliarias que compran un predio a bajo costo y construyen edificios enormes donde los únicos afectados son los vecinos y las personas que llegan después a vivir en esos inmuebles.

Pero, ¿qué empresas están implicadas en este modus operandi? Si bien la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga más de 100 inmuebles con irregularidades en la Alcaldía Benito Juárez, donde se destaparon las primeras denuncias de corrupción, hasta el momento no se saben los nombres de las constructoras o inmobiliarias indagadas.

No obstante, los vecinos de esa y otras demarcaciones, como la Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, señalan directamente a algunas empresas que tienen demandas por daños a la propiedad y que se han valido de amparos para seguir construyendo edificios en la capital del país.

Los vecinos donde estas inmobiliarias están construyendo edificios y también las personas que de buena fe les compraron un departamento, piden a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y a la Fiscalía de la Ciudad de México que proteja sus derechos; que investigue a estas empresas y también a los funcionarios y exfuncionarios que les han permitido cometer irregularidades.

“Queremos que nos escuchen porque a veces llegan personas con poder y dinero, dañan y no se hacen responsables de todo esto; pedimos también que las autoridades que tengan metidas las manos se hagan responsables de todo eso”, exigió Ángeles, vecina de la Alcaldía Álvaro Obregón, cuya casa colinda con una megaobra de 17 pisos que está construyendo la empresa República Arquitectos, representada por el señor Elías Levy Yermia.

El señor Rodrigo, también vecino de la calle Popotla en la Álvaro Obregón, se unió a esta petición, pues su vivienda ha sido afectada por esta construcción que ya lleva casi 11 años.

“Es una obra que a los vecinos nos ha generado muchos problemas, han volado cosas, nos han dañado estructuras de casas, hay clavos, alambres, caídas de cemento sobre los coches y patios”, contó Rodrigo, quien tiene una demanda ante la FGJ-CdMx en contra de esta obra.

Una situación similar a la de Álvaro Obregón ocurre en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde los vecinos de la colonia Escandón denunciaron que la constructora Tu Tierra MX construye desde enero, con manifestación de construcción expedida en septiembre de 2020, un edificio para 15 departamentos que dañó el manto acuífero del subsuelo se filtró al edificio de a lado, violando el derecho a la vivienda y seguridad de las 12 familias que lo habitan, por lo que piden al Instituto para la Seguridad de las Construcciones un dictamen estructural sobre hundimientos y grietas.

La misma constructora Tu Tierra MX, pero en asociación con la inmobiliaria Llave MX, construyó un edificio en 2019 con el mismo modus operandi, pero en la colonia General Pedro María Anaya, en la Alcaldía Benito Juárez. Ahí los vecinos denunciaron la obra en redes sociales y ante las autoridades de la demarcación, pero no fueron atendidos y el inmueble se terminó, vendieron 15 departamentos a un precio de entre 5 y 7 millones cada uno a familias que señalan a esa empresa por imperfecciones en sus viviendas.

Otra empresa que, de acuerdo con vecinos, tiene esta misma forma de operar es Arquitectura en Movimiento, inmobiliaria que dice contar con 20 años de experiencia en varios proyectos y construcción de casas y departamentos de lujo, edificios comerciales, oficinas, ocio y hoteles, desarrollados en México, Estados Unidos, India y otros países, pero que al menos en el edificio que construyó sobre la calle Héroes, en la colonia Guerrero, de la Alcaldía Cuauhtémoc, tiene diversos señalamientos por parte de sus propios inquilinos.

SinEmbargo contactó a estas empresas para conocer su postura frente a las denuncias que tienen con vecinos e inquilinos. Arquitectura en Movimiento y Llave MX sí respondieron, pero de las constructoras Tu Tierra MX y República Arquitectos no se obtuvo respuesta.

A continuación se presentan las denuncias de vecinos y condóminos sobre estas empresas y la respuesta que les han dado.

–Obra ubicada sobre la calle de Popotla en la Alcaldía Álvaro Obregón

Sobre Anillo Periférico se levanta un edificio de 17 pisos que aún está en construcción y que cubre las casas aledañas con su altura. En las mallas de la obra se observan letreros de la empresa República Arquitectos ofertando departamentos desde 2.48 millones de pesos.

Esta obra, que empezó a construirse hace casi 11 años, es motivo de un conflicto para los vecinos de la calle Popotla, quienes mantienen abiertas diversas denuncias contra la empresa por daños a sus propiedades.

“Ha habido muchos daños estructurales a mi vivienda a raíz de que se empezó a construir esta obra”, contó Ángeles sentada sobre un sillón de su sala, cuyo piso y paredes tienen grietas porque su vivienda colinda con el edificio de 17 pisos.

Desde que la megaobra se empezó a construir su casa ha estado expuesta, las mallas que la constructora debió colocar para evitar daños en propiedad privada no se pusieron sino hasta después de que ella interpuso una denuncia ante la FGJ-CdMx. No obstante, la protección que la empresa puso es endeble y los pedazos de cemento, grava, arena, varillas, ladrillos y cables siguen cayendo en su patio, por lo que ya ni sus hijos menores de edad pueden salir a jugar libremente como antes lo hacían.

“No es justo que no se hagan responsables de lo que ellos están haciendo, han caído cosas de la obra en el jardín y ahora hasta nos han robado la seguridad”, detalló Ángeles con un expediente en mano de más de 100 hojas de la denuncia que interpuso en contra de República Arquitectos.

Para levantar la denuncia, Ángeles tuvo que pagar de su bolsillo a un DRO para que verificara los daños a su propiedad y la conclusión fue que se necesitaba hacer un estudio de mecánica para determinar la magnitud de las afectaciones a su vivienda.

“Cuando empezaron los daños en mi casa nos acercamos a la empresa para decirles que habían caído varillas, cemento y nos daban evasivas, se burlaban de nosotros”, recordó.

Esta obra también frenó los planes de la familia de Ángeles para ampliar su casa, pues hay un riesgo de que si construye un piso más podría venirse abajo porque el edificio contiguo de 17 pisos está hundiendo la calle.

Además de dañar el patrimonio de los vecinos de Popotla, la empresa ha incurrido en otras faltas como hacerse pasar por personal de Protección Civil de la Alcaldía para perforar la calle. “Perforaron la calle portando chalecos de PC y cuando yo traje a personal de de la Alcaldía, ellos les preguntaron por qué traían esos uniformes”.

Rodrigo, que vive frente a esta obra, también ha sido víctima de las prácticas de esta constructora. Contó que una vez que hacía mucho viento voló una tabla y se estrelló en su vivienda, dañando paredes y un auto que estaba dentro del garage.

“La empresa no nos ha pagado los daños que han hecho. Cuando sucedieron las cosas ellos no tenían un seguro y por ese motivo no resarcieron el daño de cuando voló la tabla, destrozó la mitad del coche y eso se cubrió con el seguro del dueño del auto, después lo regresaron, pero no quisieron cubrir el daño estructural de la casa”, mencionó.

Como vecinos, han levantado denuncias penalmente y administrativamente en contra de la empresa ante la Alcaldía, el INVEA, Protección Civil, incluso esta dependencia les explicó que la obra era de alto riesgo. Sin embargo, se sigue construyendo.

La empresa que construye la obra de 17 pisos es República Arquitectos y cuenta con un historial de denuncias, juicios administrativos, sanciones, pero también se ha valido de amparos para seguir operando.

SinEmbargo buscó, vía telefónica, a esta empresa para saber su postura respecto a estas denuncias, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo una respuesta; además, su página Web está en mantenimiento.

–Edificio de la calle Héroes 227, colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc

Este edificio construido por la empresa República Arquitectos cuenta con quejas de condóminos que surgieron desde el momento en que ellos se cambiaron al inmueble. Por ejemplo, una de las vecinas contó que ella, con ayuda de unos amigos, tuvieron que limpiar su departamento porque el día que se lo entregaron estaba sucio, con pedazos de cemento, como si aún estuviera en obra negra.

Otros de los defectos que han encontrado los condóminos, cuyos departamentos fueron adquiridos entre 1.5 y 2.2 millones de pesos, fueron en los marcos de las puertas, las tuberías de los baños, filtraciones de agua y pisos que se están levantando.

“El piso que es laminado ya se está despegando porque le pusieron del más delgado que encontraron, se está despegando el piso de las recámaras, una cajonera ya está inflada por la humedad que entra”, contó la señora Minerva.

Además de estos vicios ocultos, los condóminos señalan que han tenido dificultades al instalar sus propios medidores de luz y el agua. En el caso de la luz, refieren que un día representantes de la empresa los citaron a una junta y les propusieron pagar 6 mil 200 por cada departamento para realizar en conjunto el trámite ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de un gestor; una situación que los vecinos rechazaron.

“Nosotros les dijimos que no íbamos a pagar ese monto e hicimos por teléfono esa gestión ante la CFE, nos tomaron nuestro folio y no pudieron venir a instalarlos porque todavía no estaba el documento de terminación de obra que certifique que ya está liberada”, comentó Alexander, uno de los vecinos que tuvo problemas en el trámite de su luz.

Solo un departamento, de los nueve que ya están habitados, cuentan con medidor, los demás se conectan de uno general que es el de áreas comunes.

“Nos quisieron ver la cara cobrándonos 6 mil 500 por departamento para el gestor de la CFE. Cobrarnos tal cantidad de dinero por un trámite y servicio que la constructora debió entregar al mismo tiempo que los departamentos es una tomada de pelo”, expresó otra de las vecinas.

Eduardo Micha, representante de la empresa Arquitectura en Movimiento, reconoció que en el tema de la luz y el agua aún hay un pendiente debido a que en la CFE y en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) les han detenido algunos trámites.

“El tema con la CFE es muy álgido porque de unos años para acá está haciendo todas las trampas que pueden del mundo, están súper corruptos, la sugerencia que hicimos fue que en vez de hacer el trámite, que no cuesta mucho, pero que sí le cobran el medidor en el primer recibo, es que adelantáramos los costos del medidor para que hiciéramos ya como grupo un solo pedido entre todos. La gente dijo que no y pues adelante”, dijo en entrevista vía zoom.

En el caso del agua, indicó que la empresa concluyó la obra debidamente desde diciembre del año pasado y desde ese momento hicieron los trámites correspondientes para que cada departamento pudiera individualizar su toma de agua, pero al día de hoy Sacmex no les ha resuelto. “Yo debo ese documento que está en trámite, que es la liberación del artículo 302, que es donde me dan toda la conexión de agua y drenaje, pero después de 10 meses Sacmex aún no lo libera”.

Sobre los vicios ocultos que han encontrado los condóminos en sus departamentos, el representante de la empresa reconoció algunos detalles, como las puertas, el elevador, el motor de reja de la entrada, y se dijo dispuesto a atender cada caso.

“Yo lo que veo un poco es que por ahí suena que alguien está haciendo más ruido de lo que corresponde, porque yo sé perfectamente que tengo el pendiente de las puertas, sé que me falta poner el motor de reja de entrada, estoy consciente de lo que debemos, si alguien quiere consultar con nosotros alguna cuestión más, por supuesto lo atenderemos”, aseguró.

No obstante, los habitantes del edificio 227 de la calle de Héroes refieren que cuando se dan cuenta de algún vicio oculto dentro de sus departamentos le mandan mensaje al ingeniero y éste tarda hasta un mes en responder. Lo que ellos demandan es que la empresa cumpla con lo que quedó establecido en el contrato de compra-venta, que si hay alguna imperfección en sus viviendas, como los pisos, puertas, ventanas o drenaje, que se resuelva.

“Cada departamento tiene diversos problemas, no es inconformidad de una sola persona como ellos lo quieren manejar”, dijo una vecina vía Whats App.

“Me gustaría que el Gobierno vigilará a las inmobiliarias para que hagan bien las cosas. Ellos nos vendieron la idea de un edifico de tipo industrial, pero eso no significa meterle materiales de mala calidad”, coincidió Alexander.

–Obra ubicada en la calle General Francisco Murguía 86, en la colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo

Este edificio, construido por la constructora Tu Tierra MX y cuyos departamentos se ofertan desde 2.9 millones de pesos, ha causado problemas a los vecinos.

“El deterioro de mi vivienda es el deterioro de mi vida”, aseguró una habitante del edificio Francisco Murguía 88, cuyo departamento está invadido por la humedad en paredes y ambiente. Una noche, a la una de la madrugada, despertó y su recámara, colindante a la obra, estaba totalmente inundada y entró en pánico; agua salía de las paredes, que actualmente lucen cuarteadas, al igual que los pisos. Tuvo que tirar ropa y muebles dañados.

–Edificio de la calle Mariposa 1034, colonia General Pedro María Anaya, Alcaldía Benito Juárez

En este inmueble construido por la constructora Tu Tierra MX en asociación con la empresa Llave MX, los condóminos denunciaron hace un mes las imperfecciones que tenían dentro de su departamento y las dificultades para poder individualizar sus medidores de luz y la toma de agua.

Mario Mijangos, de Relaciones Públicas de Llave MX, aseguró en entrevista que ya todos los departamentos contaban con su medidor y que el tema del agua se está resolviendo. También negó que existieran problemas con las escrituras.

“En el tema de la luz ellos comentaban que no estaba regularizado, ya lo tienen; también comentaban que el edificio se había construido fuera de norma, pero tiene sus permisos vigentes y se construyó con el permiso de Seduvi y se escrituraron legalmente”, indicó.

Si bien los condóminos señalan que luego de la denuncia los representantes de Llave MX acudieron al edificio para intentar resolver sus demandas, aún les falta terminar de arreglar algunas imperfecciones en las áreas comunes.

“Sí están atendiendo los vicios ocultos al interior de los departamentos, ya me cité con las arquitectas para ver lo de los vicios ocultos de las áreas comunes, pero no ha habido una continuidad, aunque han hecho más acto de presencia y del señor Víctor Stolkin ni sus luces”, comentó una de las vecinas al destacar la ausencia de Víctor Stolkin, quien en un principio intentó extorsionarlos, pues les pedía el pago de seis meses de mantenimiento a cambio de que les instalaran los medidores de luz.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos