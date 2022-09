Compraron de buena fe a inmobiliarias en Benito Juárez y ahora no tienen luz ni agua

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– En mayo de 2019 un vecino de la Benito Juárez alertó de una obra irregular que se estaba construyendo sobre la calle Mariposa en el número 1034. Invadía la banqueta, reducía el arroyo vial a un carril y sobre todo prometía departamentos en cinco niveles cuando en esa zona sólo se permitían tres.

Nadie en la Alcaldía hizo caso a su denuncia y luego de un año la constructora terminó la obra, vendió 15 departamentos a un precio de entre 5 y 7 millones cada uno a familias que hoy denuncian ante el Gobierno de la Ciudad de México a esa empresa porque sus viviendas carecen de suficiente agua, de medidores de luz y tienen irregularidades en sus escrituras.

Temen haber sido defraudados con el modus operandi del “Cártel Inmobiliario”.

El señor Leonardo Fuentes, junto con la administradora del edificio ubicado en el número 1034, acudieron a nombre de los condóminos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) el primer día que se instalaron las mesas de atención a posibles víctimas de corrupción en desarrollos inmobiliarios en Benito Juárez para exponer su caso porque escucharon de una red de exfuncionarios de la Alcaldía señalados de presunto enriquecimiento ilícito en contubernio con constructoras. Al salir de la dependencia confirmaron sus sospechas: su edificio tenía todas las características de haber sido construido de forma irregular.

“Llevé toda la información respecto a las áreas comunes del condominio, revisaron algunos documentos y por lo que me dijeron es que sí había algunas inconsistencias, como documentos que era extraño que se hubieran expedido, que dijeran una cosa y que en el sistema no estuvieran. Nos recomendaron hacer una denuncia más formal porque son muchas inconsistencias en los permisos; por ejemplo, nada está a nombre de la constructora, está a nombre de personas que no sabemos ni siquiera si existen y no podemos regularizar los trámites porque no hay papeles, no tenemos un estudio de factibilidad del agua, no tenemos un comprobante de pago”, contó en entrevista la encargada del edificio al salir de la Seduvi.