Jueza condena a 35 años de cárcel al exlíder del Clan del Golfo; deberá pagar 45 mdd

Por Claudia Torrens

Nueva York, 17 de octubre (AP) — Una Jueza en Nueva York sentenció el lunes a Daniel Rendón-Herrera, exjefe del Clan del Golfo y quien fue uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia, a 35 años de cárcel.

La Jueza Dora Irizarry, de la corte federal de Brooklyn, dijo que el colombiano merece cumplir la dura sentencia que pedía la Fiscalía debido a las vidas perdidas por su actividad con el narcotráfico.

Rendón-Herrera, de 56 años, se declaró culpable en noviembre de ofrecer apoyo a una organización designada como terrorista y de liderar una empresa ilícita de forma ininterrumpida en conexión con el tráfico de drogas. Para ese último cargo la juez Irizarry le impuso 35 años de cárcel mientras que para el primer cargo fueron 15 años; sin embargo, ambas sentencias son concurrentes.

También conocido como “Don Mario”, el colombiano fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2018.

Según las autoridades estadounidenses, Rendón-Herrera fue líder en la década de 1990 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fueron designadas por Estados Unidos como organización terrorista en 2001. La organización paramilitar imponía “impuestos” en cocaína que se traficaba a través de zonas controladas por las AUC y actuaba con violencia, llevando a cabo asesinatos y secuestros.

Según la Fiscalía, cuando en 2006 muchos miembros de la organización la abandonaron como parte de un proceso de paz, Rendón-Herrera rediseñó el grupo y lo convirtió en Los Urabeños, también conocidos como el Clan Usuga o el Clan del Golfo.

Dijo que si bien ya no recuperará la libertad debido a las muchas sentencias que enfrenta en Colombia, “sí me gustaría volver a mi patria, donde tengo a mi familia, mis nietos, mis hijos”.

