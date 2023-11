La Unión Europea usará 10 años más el glifosato, aunque es probable causa de cáncer

Por Samuel Petrequin

Bruselas, 17 de noviembre (AP).— La Comisión Europea permitirá el uso del polémico herbicida glifosato durante 10 años más en la Unión Europea ante la falta de acuerdo entre los 27 países miembros a favor o en contra de la prolongación.

Los representantes de los Estados que conforman la UE no pudieron llegar a una decisión el mes pasado, y la votación en un comité de apelación no arrojó resultados el jueves. Dado el estancamiento, el organismo ejecutivo de la UE indicó que ratificará su propia propuesta de renovar el uso de glifosato durante 10 años, con nuevas condiciones.

La sustancia, ampliamente utilizada en el bloque para furia de los grupos ambientalistas, estaba aprobada en el mercado europeo hasta mediados de diciembre.

