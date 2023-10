VIDEO | Calica tiene 2 mil hectáreas de selva extras a las ya devastadas, revela AMLO

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que, además del el predio de Calica, donde una empresa filial de Vulcan Materials explotó la zona para la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, la compañía también tiene dos mil hectáreas concesionadas más de selva.

“Hay una denuncia internacional, ellos alegan que la clausura fue ilegal y piden que se les paguen mil 500 millones de dólares. Nosotros planteamos lo opuesto: que destruyeron el territorio. Vamos a defender que ya no se pueda seguir usando como banco de material esta zona, además tienen cerca de 2 mil hectáreas más concesionadas y es selva, no es posible permitir que sigan explotando”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa este viernes desde Quintana Roo.

Además, detalló que “envió una propuesta para buscar un acuerdo” con la empresa, pero “están mal asesorados”. “Ellos van a escuchar lo que estoy expresando: les proponemos comprarles todo el terreno, hay un avalúo que haba de entre 6 y 8 millones de pesos. Sólo se vería la forma de poner un centro de diversión, de recreación, en la zona afectada, y el resto sería reserva natural protegida”, agregó.

“Siempre hablan de que les preocupa mucho… Qué más apoyo que aceptar nuestro acuerdo. Pero no ha habido respuesta, seguro están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo Gobierno van a poder seguir explotando el banco. Yo les aconsejo que no apuesten a eso, no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión legal, completamente legal, entonces ojalá y ayuden y haya una respuesta”, indicó López Obrador, quien no respondió si expropiaría los terrenos antes de que termine su sexenio, en septiembre de 2024.