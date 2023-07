AMLO ofrecerá 6,500 mdp a Vulcan por la compra de Calica; será Área Natural Protegida

La firma estadounidense adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, cuando la zona no era un destino turístico tan popular como ahora. Vulcan desearía seguir exportando la grava, pero le han bloqueado los permisos para hacerlo desde fines del 2018, por lo que pidió un arbitraje en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que todavía no ha sido resuelto.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó la mañana de este jueves que ofrecerá a la empresa Vulcan Materials, dueña del banco de materiales Calica, comprar las dos mil 400 hectáreas que tiene en Quintana Roo por seis mil 500 millones de pesos, cifra que arrojó el evalúo realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Dar a conocer que les estamos haciendo una propuesta a los de Vulcan. Ya mandamos a hacer un avalúo. Tienen dos mil 400 hectáreas. Ahora se van a enterar, aunque ya va en camino la carta que le envió al Embajador Esteban Moctezuma para que formalmente les haga la propuesta de que se les compra todo, son dos mil 400 hectáreas“, anunció.

López Obrador detalló que la SHCP fue la encargada de hacer el avalúo de los terrenos, el cual quedó en seis mil 500 millones de pesos aproximadamente. En su mensaje, insistió en que de concretarse la compra, esa zona se convertirá en un Área Natural Protegida (ANP).

“¿Qué les estamos planteando? Es para que se conozca nuestra postura sobre esto. Estamos planteando que si aceptan, es una venta. Si aceptan vendernos, como todos los seres humanos, y mucho más los gobiernos y las empresas, debemos de cuidar el medio ambiente y con hechos demostrar que no queremos el cambio ambiental que destruye. ¿Qué les estamos planteando? Les compramos todo”, reiteró.

El mandatario explicó que “lo que ellos imaginaron, por los gobiernos corruptos, es que este terreno lo iban a ir ampliando y sacar todo el material por el puerto, que es un material que se llevan a Estados Unidos”.

“Entonces hay un juicio, esto está parado. ¿Qué les estamos planteando? Hicimos un avalúo de todo y tiene un valor de alrededor de seis mil 500 millones. Si nos importa realmente evitar el cambio climático y no es demagogia, pues la oferta que les estamos haciendo no deberían rechazarla”, afirmó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“¿Cuál es la oferta? Les compramos todo, les pagamos de inmediato todo y esta parte que son las dos mil hectáreas, que son la mayor extensión del terreno, la vamos a convertir en Área Natural Protegida. Ellos se van a sentir satisfechos, van a poder decir: ‘Estamos contribuyendo a evitar el cambio climático’. Y nosotros declaramos esto Área Natural Protegida y sólo nos quedamos para llevar a cabo un desarrollo ecoturístico con esto y con el muelle para convertirlo en un muelle de cruceros”, precisó el político tabasqueño.

Lo anterior, adelantó, contribuiría a cumplir con su compromiso de que después del General Lázaro Cárdenas, su Gobierno va a ser el “que deje más reservas naturales protegidas en el país”.

Posteriormente, el Presidente de México fue cuestionado por las denuncias que hay en contra de la empresa. “Al momento que se llegue al acuerdo, pues se tienen que suspender. Si no hay acuerdo, pues sigue el juicio y quedamos en libertad, pero no es una propuesta indecorosa, abusiva, es buscar ya un acuerdo”, respondió.

Además, se le preguntó de dónde saldrían los recursos para cubrir el pago de la compra. “Pobremente hay presupuesto. Es que ya no se roban el dinero. El problema de México no era la falta de presupuesto. El problema de México era la corrupción. Presupuesto tenemos porque estamos recaudando bien, porque no hay corrupción, porque por las obras que hacemos se paga lo justo”, concluyó.

Desde el pasado 13 de julio, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, antes de que termine su sexenio, emitirá un decreto para convertir en Área Natural Protegida el predio de Calica, empresa filial de Vulcan Materials, el cual utiliza para la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Estamos planteando a ver cómo les compramos todo y la parte de selva que, independientemente de lo que resulte del litigio, de lo que ya está impactado, ni piensen que van a utilizarla como banco de materiales, porque antes de que yo me vaya voy a emitir un decreto para que se convierta en Área Natural Protegida“, declaró entonces.

El mandatario mexicano anunció que enviaría una propuesta a Esteban Moctezuma, Embajador de México en Estados Unidos, donde se incluiría el avalúo de la zona para comprar el predio.

“Y que les quede a ellos la satisfacción de que ni siquiera de las dos mil 200 hectáreas, no las vamos a vender para que sigan haciendo lo mismo, sino casi dos mil sería Área Natural Protegida y el resto, lo que ya está impactado, turismo ecológico”, añadió.

Además, reveló que el Gobierno federal buscaba adquirir la zona del predio que conecta con un muelle con el fin de usarlo para el arribo de cruceros.

“Queremos arreglar el muelle para convertirlo en arribo de cruceros, porque de este lado no hay ningún muelle de cruceros, están en Cozumel. Tampoco hay para carga, pero podría servir para los dos. El muelle de cruceros que sería muy atractivo porque colinda con Playa del Carmen y Cancún. Les compraríamos todo”, dijo.

#COMUNICADO 📌 El @GobiernoMX y el #SectorAmbiental trabajamos para lograr que el aprovechamiento de los recursos naturales se sujete a los principios de sustentabilidad, sostenibilidad y equidad que establece nuestra Constitución. ¡Entérate! ➡️ https://t.co/WTIb0rlRF9 pic.twitter.com/HhT89IJ2HZ — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 6, 2022

Finalmente, el Presidente aseguró que no busca imponer de ninguna forma, sino convencer y buscar opciones alternativas, ya que destacó la importancia de cuidar dicho patrimonio “para las nuevas generaciones”.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció en mayo la clausura de extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, por parte de la empresa Calica.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó en días previos una visita de inspección en el predio La Rosita, de la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y encontró aprovechamiento indebido de los recursos naturales del país y del deterioro del medio ambiente.

De acuerdo con el comunicado, la Profepa detectó la existencia de “probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”, por lo que la institución impuso con base en la legislación ambiental, “la clausura temporal total de todas las actividades y obras realizadas” como una medida de seguridad.

La Profepa señaló que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado “graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas”.

El pasado 2 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la empresa Vulcan Materials estaba extrayendo material ilegalmente en territorio quintanarroense.

Tras las acusaciones de López Obrador, Sac-Tun, la filial mexicana de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, aseguró que opera de manera responsable y legal en el país, contrario a las reiteradas menciones “durante recientes conferencias de prensa presidenciales”, pero se había abstenido de pronunciarse al respecto por estar en conversaciones con el Gobierno de México.

La firma estadounidense adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, cuando la zona no era un destino turístico tan popular como ahora.

Vulcan desearía seguir exportando la grava, pero le han bloqueado los permisos para hacerlo desde fines del 2018, por lo que pidió un arbitraje en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que todavía no ha sido resuelto.

Las canteras se encuentran cerca de Xcaret, una laguna en la que inversionistas privados crearon un parque temático cuya admisión cuesta 100 dólares por un día. El Presidente mexicano prefiere las empresas estatales y detesta las privadas que cobran mucho.

Una de las canteras de Vulcan se llenó de agua color turquesa y López Obrador desea convertirla en una laguna artificial donde se puede nadar y bucear.

-Con información de AP