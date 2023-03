Fiscalía de Quintana Roo aprobó a Cemex acceder a Vulcan Materials: El País

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– La Fiscalía de Quintana Roo permitió a la cementera Cemex acceder a las instalaciones de la empresa estadounidense Vulcan Materials, ubicada en el puerto Punta Venado, de acuerdo con documentos en poder del diario El País.

El diario español detalla, en una nota firmada pro la periodista Karina Suárez, refiere que desde el pasado 20 de enero, la Fiscalía de Quintana Roo emitió una serie de medidas protección y ordenaba a Vulcan que permitiese a Cemex el acceso al puerto, resolución que no fue acatada por las subsidiarias de la minera, Calizas Industriales del Carmen y Rancho Piedra Calizas. No obstante, la empresa estadounidense aseguró a El País que cuenta con otros fallos judiciales a su favor.

El País agrega que la orden del Ministerio Público deriva de una carpeta de investigación por el delito de desobediencia y resistencia abierta en enero de 2023 y que “las medidas de protección dictadas por la Fiscalía de Quintana Roo hacen hincapié en que Calizas Industriales del Carmen y Rancho Piedra Calizas deben permitir todas y cada una de las actividades propias de las empresas denunciante, desde la carga y desembarque de productos hasta el acceso pacífico a los empleados, clientes y transportistas a las instalaciones de la terminal marítima puerto Punta Venado, en Quintana Roo.

Además de la orden de reingreso al puerto, añadió El País, “el Ministerio Público local también prohíbe cualquier tipo de intimidación a la víctima y otorga protección policial y vigilancia en el puerto a la cementera”.

La minera estadounidense aseguró al diario El País que cuenta ya con órdenes judiciales para recuperar tanto sus concesiones como la terminal portuaria.

La incautación por parte de México del puerto de carga en la costa caribeña mexicana se extendió a su segunda semana el martes. La policía mantiene retenido el puerto y al parecer lo ha utilizado para descargar cemento y áridos para la compañía mexicana Cemex.

🚨 WATCH: The Mexican military seized a U.S. company’s (Vulcan Materials) marine terminal in Mexico. This is insane, @SecBlinken @JakeSullivan46

More from Bloomberg —> “Vulcan Facility Seizure Adds to Tension Between US and Mexico” https://t.co/el9GMN1Nv8 pic.twitter.com/gvj40ziefz

— Cliff Sims (@Cliff_Sims) March 19, 2023