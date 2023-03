EU: Caso de Vulcan Materials impactaría en atracción de futuras inversiones en México

Ciudad de México, 21 de marzo (AP).— El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que estaba “preocupado por que nuestras empresas reciban un trato justo en México” después de que la policía mexicana tomara ilegalmente un puerto de carga propiedad de una compañía con sede en Alabama.

La incautación por parte de México del puerto de carga en la costa caribeña mexicana se extendió a su segunda semana el martes. La policía mantiene retenido el puerto y al parecer lo ha utilizado para descargar cemento y áridos para la compañía mexicana Cemex.

Vulcan Materials, con sede en Alabama, señaló el martes que la policía y los fiscales aún no habían presentado ningún documento legal que justifique la toma del puerto.

El despacho del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no respondió de momento a solicitudes de comentarios sobre la situación.

🚨 WATCH: The Mexican military seized a U.S. company’s (Vulcan Materials) marine terminal in Mexico. This is insane, @SecBlinken @JakeSullivan46

More from Bloomberg —> “Vulcan Facility Seizure Adds to Tension Between US and Mexico” https://t.co/el9GMN1Nv8 pic.twitter.com/gvj40ziefz

— Cliff Sims (@Cliff_Sims) March 19, 2023