Moreira insiste en que reforma eléctrica deberá modificarse: “Así como está, no pasa”

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Rubén Moreira, Coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a dejar la carga ideológica en el debate de la Reforma Eléctrica, debido a que “no pasará” si no es modificada en el Legislativo.

“De entrada, sí le quiero decir a todos: así como está la reforma no pasa, y eso ya quedó muy claro, así no pasa. Si no se logra una alternativa a todo esto, o no se demuestra que se requiere la reforma, pues no va a haber ni votación”, planteó en una entrevista en el Canal del Congreso sobre la aportación de los foros de parlamento abierto que inició la Cámara de Diputados.