PARTE 2 | Exmiembro de La Luz del Mundo detalla redes de poder de los “apóstoles”

Sharim Guzmán, otro excolaborador de la cúpula de la Luz del Mundo, que trabajó en los vínculos con la política, compartió a SinEmbargo Al Aire los detalles de cómo se ha relacionado por años esta Iglesia con todos los partidos políticos: el PRI, PAN, PRD hasta Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido Verde.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– La Luz del Mundo nació en México. Es una iglesia con un importante poder religioso, económico, pero también con un enorme poder político. Sus redes, vínculos y relaciones en el país llegan a prácticamente todos los partidos políticos, del PRI, PAN, PRD hasta Movimiento Ciudadano y Morena, como señaló en entrevista Sharim Guzmán, un excolaborador de la cúpula de esta institución.

Sharim Guzmán detalló en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, cómo “prácticamente las siete décadas de Gobierno del PRI, La Luz del Mundo estuvo constantemente en su apoyo hasta el 2000”, aunque los lazos se extienden a los gobiernos que ha tenido el PAN en Jalisco, por ejemplo, con Emilio González y ahora con Movimiento Ciudadano y su Gobernador Enrique Alfaro, quien ha reconocido su amistad con Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo que el año pasado se declaró culpable de haber abusado sexualmente de tres niñas.

Las ligas incluso alcanzan a la izquierda mexicana, cuando estaba representada por el PRD y ahora con Morena. “En el 2000 participa por tercera vez Cuauhtémoc Cardenas, lo apoyan. En el 2006 fue un total apoyo a Andrés Manuel López Obrador, no por él sino por el partido que estaban apoyando de izquierda”, comentó Sharim Guzmán.

Y puntualizó: “[La Luz del Mundo] es una Institución que es ladina, se acomoda conforme el Gobierno, al rato cuando no esté Morena van a regresar al PRI o van a irse a otro partido que sea nuevo, o terriblemente digo a Movimiento Ciudadano, que son donde tienen ahorita los mayores vínculos, es con Movimiento Ciudadano y Morena”.

Sharim Guzmán detalló que si bien regularmente las relaciones que generaba La Luz del Mundo eran con el PRI y con el PRD, Naasón Joaquín “vio un nicho de oportunidad” y pensó en formar su propio partido con “sus propios políticos”, que le fueran leales e incondicionales a él. “Era un tema psicológico de Naasón, era un tema de poder el decir ‘yo soy tu líder absoluto y yo decido qué haces, y yo decido, de buena manera o de mala manera, pero yo decido cuál es el rumbo de tu vida’ y en este tema era la política”.

Lo cierto, expuso, es que esta relación entre La Luz del Mundo y la política no es de ahora. Abarca a las tres generaciones de los líderes de esta iglesia: Eusebio, Samuel y Naasón. Primero fue Eusebio Joaquín, el fundador de esta institución, quien teje las primeras relaciones para poder iniciar el proyecto de La Luz del Mundo “en medio de la Guerra Cristera y muchos cambios que había en 1930 en México”. Posteriormente, Samuel Joaquín, quien a la par de las relaciones con el PRI construye su relación con el PRD en la década de los 90. Estos vínculos, señaló Sharim, serían claves para que el entonces “Apóstol de Jesucristo” librara las primeras acusaciones de abuso.

“En esos [años] 90 La Luz del Mundo tenía un auge mayor porque acababan de inaugurar su templo con sede en Guadalajara, tenía un crecimiento, llega este escándalo sexual de Samuel Joaquín y se encargan que todos esos políticos que en su momento recibieron en su colonia, hicieron mitin, respaldaran la supuesta inocencia de Samuel Joaquín. Es de ahí que se activan y donde entra la otra parte”, declaró Guzmán.

Un hombre clave para que esto sucediera fue Rogelio Zamora Barradas, presidente de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), exdiputado que ha militado en el PRI y el PRD, y padre del actual Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien nunca ha negado su relación con La Luz del Mundo.

“Rogelio Zamora [padre] es quien maneja la política interna de La Luz del Mundo siendo un obispo de La Luz del Mundo y es el presidente de la APEM, que es la estructura territorial de La Luz del Mundo y, como sabemos, los gestores del homenaje a Naasón Joaquín en Bellas Artes”, detalló Sharim Guzmán.

En el caso del Senador Israel Zamora recordó que él llega por el PRD a la Cámara Alta y se brinca al Partido Verde “porque todos los candidatos empezaron a moverse a Morena y a sus aliados, y es donde se reestructuran y ahora están con Morena”. En ese sentido, cuestionó: “La gran pregunta es quién era Israel Zamora antes del 2018, dónde participaba […] En este caso Israel, al ser el hijo del que coordina los trabajos políticos pues él es que lo designa, entendiendo que su papá es un obispo y es un incondicional, por lo tanto Israel es un incondicional al Apóstol”.

Actualmente, donde La Luz del Mundo tiene los mayores vínculos es con Movimiento Ciudadano y Morena, refirió Sharim, aún cuando en 2018 también hubo un respaldo a la coalición que en ese entonces integró el partido naranja con el PRD y el PAN.

“Me atrevo a decir que en todas las campañas de AMLO estuvieron metidos los miembros y hasta cierto punto la cúpula, pero en 2018 fue muy raro porque había varias corrientes dentro de La Luz del Mundo que unos ya eran, lo dividieron por estados, por dónde convenía más, al grado que en el 2018 los miembros que entraron como diputados federales entraron por la alianza que formó el PAN, PRD y MC, muchos de ellos llegando brincaron a Morena”, señaló al poner el ejemplo de Israel Zamora. Más recientemente, en el 2021, recordó que en Hermosa Provincia, en donde está localizada la sede de La Luz del Mundo, el candidato de Morena y la candidata de MC eran ambos de esta Iglesia.

LOS VÍNCULOS EN JALISCO Y CON “INDEPENDIENTES”

Sharim Guzman explicó que la relación entre La Luz del Mundo y Movimiento Ciudadano se dio cuando Enrique Alfaro —el actual Gobernador— llega de Alcalde a Guadalajara. En ese entonces, expuso, el Gobernador era el priista Aristóteles Sandoval, “quien tenía lazos familiares con miembros de La Luz del Mundo”. Con Sandoval, expuso, La Luz del Mundo tuvo espacios dentro del Gobierno. “Recuerdo muy bien a un muchacho llamado Pepe Saavedra, que era el secretario particular del Secretario de Turismo, a Norma Chávez, que participaban en el PRI, y a otros personajes que evolucionaron y se fueron a MC”.

Esto permitió, indicó Sharim Guzmán, que en 2018 cuando Alfaro busca la gubernatura tuviera el apoyo de la Luz del Mundo. “En 2018 en Jalisco apoyan a MC para que pueda llegar Alfaro, quien ha externado públicamente que es amigo de Naasón Joaquín y está preocupado por él, o sea, después de que lo sentencian y se declara culpable, se encuentra más preocupado por el agresor que por las víctimas jaliscienses. De hecho el actual Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, es cercanísimo a La Luz del Mundo”.

Aunque los lazos partidistas, como expuso Sharim, eran amplios. Recordó cómo Naasón Joaquín ya no quería depender de las negociaciones que tenía con personajes del priismo por lo que la participación política de la Luz del Mundo crece a raíz de 2015 y ya en el 2018, en la elección nacional, “acuerdan con José Antonio Meade”.

“La APEM organiza un foro de laicidad curiosamente en mayo porque es dentro del marco del aniversario del Apóstol, del cumpleaños, Naasón Joaquín cumple años el 7 de mayo, y todo el mes hacían diferente actividades, por eso el tema de Bellas Artes fue en mayo porque acababa de ser su cumpleaños. Entonces en ese foro de laicidad está José Antonio Meade dando un discurso y diciendo que sabía que existía una autoridad apostólica entre ellos y cosas así. Estuvo [Alejandra] Barrales, estuvo [Miguel Ángel] Mancera, entendemos que estos personajes son muy cercanos a Rogelio Zamora Barradas por su crecimiento en el PRD en la Ciudad de México”.

En Puebla, en Amozoc, donde la Iglesia tiene un ecosantuario y donde el Alcalde Mario de la Rosa es de La Luz del Mundo, “realizan un mitin a Barbosa en su segunda elección en 2019, donde lo organiza la APEM, y ahí está Rogelio Zamora, su hijo Israel Zamora, Gilberto García Granados, que era en ese entonces el pastor jurisdiccional de esa zona, y otro grupo de ministros”.

En 2015, señaló Sharim Guzmán, “lo mejor que podía funcionar para La Luz del Mundo eran los candidatos independientes”. Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León que llegó por la vía independiente, acababa de visitar La Luz del Mundo en su magna celebración.

“Yo le ponía el ejemplo [a Naasón Joaquín García] de los independientes porque La Luz del Mundo uno pensaba que eran dos millones de miembros en México, entonces dos millones de miembros en México en realidad son un parteaguas gigantesco, puedes tener el control de gran parte del país con ese número de votantes que es lo que ellos manejan en miembros. Y si nos apegamos a la Ley de Asuntos Religiosos, las personas que tienen que ser considerados miembros de la Asociación Religiosa deben ser mayores de edad. En ese análisis le comentaba que era mejor impulsar candidatos independientes formados con planillas de miembros y en su momento poder formar un bloque mayor”.

Recordó que le llamó la atención a Naasón, “pero había otras personalidades dentro de La Luz del Mundo que obviamente yo era como, no tenía una injerencia en estas personas, pero yo tenía una relación directa con él, me hablaba, me escuchaba, me invitaba a platicar temas de estos, y a veces me han preguntado cómo era conmigo y yo les digo que era muy amable, que era muy respetuoso, pero yo no sabía que a mis espaldas estaba haciendo daño a mi mujer, a mi esposa, y a otras muchas mujeres y niños, pero así fue creciendo mi relación hasta que yo tenía acceso a hablar con él por teléfono siendo apóstol, a hablar con él por WhatsApp, que es lo que más él se dirigía por mensajes”.

