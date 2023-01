Monreal pide a Mario Delgado reglas claras rumbo a elección interna para 2024

El Senador morenista expresó en un video que espera un “ambiente racional al interior del partido” para cuando se lleve a cabo la elección del candidato que contendrá la presidencia de la República por el partido Morena.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El Senador de Morena, Ricardo Monreal, dijo haberse reunido con el presidente nacional del partido, Mario Delgado, para pedirle reglamentación clara y transparente para evitar crispaciones o diferencias rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

“Lo podemos resolver con tolerancia, respeto y seriedad en el trato. Por eso decidí quedarme en Morena, luchar en Morena y eso es lo que expliqué al presidente nacional: reglas claras, normas lúcidas y transparentes; y generar un ambiente racional al interior” del partido, destacó el legislador en un video subido a sus redes sociales.

Al inicio del material, Monreal habló sobre el clima de polarización y de confrontamiento que vive la sociedad mexicana, hecho que considera que no es conveniente al país, por lo que reiteró su llamado a un intento de diálogo y conciliación.

“Yo he estado conversando con todos los partidos políticos. He estado intentando convencer de que la polarización, la crispación, confrontación son caminos sin retorno que nos llevan a salidas falsas, que no ayudan al entendimiento entre nosotros”, añadió.

Sin reconciliación no hay nación. Luchamos por concretarla. pic.twitter.com/4Ey5lifeP7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 18, 2023

Las dudas sobre si Ricardo Monreal permanecería en Morena, luego de que no fuera contemplado como una posible “corcholata” para contender por la presidencia en 2024, finalmente se disiparon al confirmar que no se marcharía del partido.

En entrevista con medios de comunicación en el Senado de la República, el legislador morenista dijo que sus aspiraciones presidenciales siguen firmes y que “luchará para ganar a la buena, con piso parejo y con una oportunidad igual para todos”.

Además, consideró que el triunfo del partido oficialista pasa por la unidad, ya que si uno de los aspirantes a la Presidencia abandona el partido, se pone en riesgo el triunfo del movimiento en la elección de 2024.

En ese sentido, afirmó que haber adelantado la sucesión presidencial no ha resultado positivo porque ya hay divisiones internas.

Anteriormente, había adelantado que definiría su salida (o no) de Morena en diciembre, citando la canción “diciembre me gustó pa’ que te vayas”. En otras ocasiones, había dicho que estará en la boleta presidencial de 2024 pase lo que pase.

Monreal, cuestionado en su propio partido, criticó la “sucesión adelantada” y la forma en cómo López Obrador ha decidió elevar a otro y no a él entre los principales candidatos, por lo que denunció que haya piso parejo en el proceso interno rumbo al 2024.