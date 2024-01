López Obrador critica a Lorenzo Córdova por sumarse como orador a la marcha del PRIAN

El Presidente acusó que Lorenzo Córdova recibía órdenes para recabar firmas, y dar registros a candidatos y candidatas cuando presidía el INE.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este jueves a Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), por el anuncio de su participación como orador único de la marcha que convocó el empresario Claudio X. González Guajardo, artífice del bloque opositor Va por México que nació en su casa en Las Lomas, el próximo 18 de febrero.

Desde Palacio Nacional, el Presidente denunció “simulación” en la llamada “Marcha de Nuestra Democracia”, pues acusó que la convocatoria tiene propósitos políticos partidistas, pues no es propio de la sociedad civil.

“Simuladores que aparentan ser de la sociedad civil, independientes. Miren, el que fue director del INE no se toca. [Lorenzo] Córdova ahora va a encabezar una marcha, nada más que no vayan a pensar que tiene propósitos políticos, partidistas, no, no, no”, ironizó.

“Muy independientes, son de la sociedad civil. Están muy preocupados por la democracia y por el pueblo”, agregó con el mismo tono.

Asimismo, el mandatario acusó que Córdova Vianello recibía órdenes del entonces Presidente Enrique Peña Nieto para recabar firmas, y dar registros a candidatos y candidatas.

“Este señor Córdova recibía órdenes del Presidente [Enrique Peña Nieto], cuando había que recabar firmas para ser candidato. Sí le daban la orden, aunque no juntaran las firmas, les daban los registros a los candidatos y muchas otras cosas”, sostuvo.

Hace dos días, el 16 de enero, Claudio X. González anunció que la próxima movilización del PRIAN será el 18 de febrero, y que contará con la presencia del exconsejero presidente del INE como orador único.

El empresario compartió que Lorenzo Córdova se encargará de dirigir la marcha que culminará en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aunque señaló que la movilización se convoca en las principales ciudades del país, y que sus ubicaciones y horarios todavía no están anunciados, en el caso de la Ciudad de México, comenzará a las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución, con destino al Zócalo capitalino.

La primera marcha, del 13 de noviembre de 2022, fue con el fin de alentar un movimiento contra la Reforma Electoral, más de medio centenar de organizaciones civiles y partidos opositores convocaron a la llamada “Marcha por la democracia” en el Paseo de la Reforma, la avenida más importante y emblemática de la capital mexicana, que tuvo entre sus asistentes al expresidente Vicente Fox.

La movilización culminó en el Monumento a la Revolución, en el centro de la capital. Ahí, José Woldenberg, quien fuera titular del Instituto Federal Electoral —que fue reemplazado por el INE tras una reforma en el 2014— llamó a los mexicanos a no permitir “la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del Gobierno”.

La más reciente movilización, convocada por el empresario, se realizó en defensa del INE, el pasado 26 de febrero, y congregó a unas 90 mil personas en la plancha del Zócalo capitalino, según confirmó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Ovial-SSC).

La mayoría de los manifestantes vestían prendas blancas y rosas, los colores del Instituto Nacional Electoral, gritaban consignas como: “¡Mi voto no se toca!”, y “El INE no se toca”.

La mayoría de los manifestantes vestían prendas blancas y rosas, los colores del Instituto Nacional Electoral, gritaban consignas como: “¡Mi voto no se toca!”, y “El INE no se toca”.

MARCHA VIOLA LEY ELECTORAL: DELGADO

Luego del anuncio de la marcha, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, aseguró el pasado 16 de enero, que la marcha organizada por la asociación “Unid@s“ se trata en realidad de un acto proselitista e ilegal disfrazado de activismo por parte de la sociedad civil.

En conferencia de prensa, el presidente del partido guinda señaló que este jueves 18 de enero termina el periodo de precampaña, dando inicio al de intercampaña, es decir, que no puede haber actividad política, algo que considera que sucederá en la marcha convocada este 18 de febrero, por lo que denunció que se trata de una violación a la Ley electoral.

“Van a hacer un acto político disfrazado de sociedad civil, en realidad es una marcha de la derecha”, sostuvo.

Lamentó que, a pesar de que la movilización es llamada “Marcha de Nuestra Democracia”, en realidad no protesten por el acuerdo entre el PAN y el PRI en el estado de Coahuila, tal y como lo reveló el propio dirigente blanquiazul, Marko Cortés, y arremetió contra el exconsejero presidente por ser moderador de dicho evento.

“Su orador principal será aquel que se desgarraba las vestiduras por la defensa de la Ley y las instituciones, por la democracia; el que nos quería sancionar, incluso a mí como dirigente, por haber asistido a un evento de mi partido”, expresó sobre Córdova, a quien señaló como un “representante del PAN” y de la derecha.

Finalmente, recordó que la ideología de la derecha siempre se ha caracterizado por la hipocresía y que la marcha, el acuerdo de Coahuila, y la elección de Xóchitl Gálvez Ruiz como la precandidata presidencial por el Frente Amplio por México, son un reflejo de que “todo lo hacen en lo oscurito”.