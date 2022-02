“Me bajo antes de que me bajen”, le confirma Roberto Palazuelos a El Universal

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– Roberto Palazuelos Badeaux terminó este viernes con su fugaz y polémico intento de ser el candidato a la gubernatura de Quintana Roo con Movimiento Ciudadano (MC) según confirmó en una entrevista exclusiva con El Universal, luego de varios escándalos por declaraciones pasadas que lo pusieron en el ojo del huracán y llevaron a una parte del partido naranja a pedir su salida como aspirante en la entidad del sureste de México.

“Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca”, manifestó Palazuelos en una entrevista exclusiva con el diario El Universal este viernes.

“Le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, añadió, en referencia a Dante Delgado, el dirigente nacional de MC.

Palazuelos reveló que viajó este jueves a la Ciudad de México para discutir su posible candidatura y decidió salir antes de ser rechazado por la asamblea del partido emecista, que este sábado definirá la candidatura, que se prevé sea la del hasta ahora Senador morenista José Luis Pech.

“Si no me quieren, ¿a qué me quedo? Me voy, enorme en las encuestas, sabiendo que yo representaba la única oposición real y el único que podía ganar era yo. Regresaré a mis negocios y también aclararé en juzgados las calumnias de las que fui objeto”, señaló Palazuelos en la entrevista exclusiva.