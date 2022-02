Candidato de MC amenaza con “ajustar cuentas” a sus críticos si es Gobernador

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Roberto Palazuelos, actor y aspirante por Movimiento Ciudadano al Gobierno del estado de Quintana Roo, dijo que está “tomando nota” de quienes lo han “difamado” y amenazó que cuando asuma la gubernatura de la entidad “ajustará cuentas”.

“A mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando, estoy apuntando y estoy tomando nota, ya llegará el momento, cuando yo sea titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas”, sentenció palazuelos durante una entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano.

Las amenazas del aspirante del partido naranja se dieron luego de que fue cuestionado sobre los señalamientos de una exempleada, quien aseguró que en los restaurantes con los que cuentan los hoteles de Palazuelos se recicla la comida por orden del empresario, quien aseguró que se trataba de una “guerra sucia”.

“Todo eso es guerra sucia, todo eso es gente que le pagan, es pura guerra sucia, y esta señora, es una señora que hace como hace ocho años me demandó laboralmente y el juicio nunca le prosperó, yo nunca fui su patrón, su patrón era una compañía”, por lo que dijo quedó eximido. Tras perder el proceso, Palazuelos aseguró que la mujer “quedó muy herida”, por lo que ahora “se presta a estar diciendo cosas y demás, pero son puras tonterías (…) ‘patadas de ahogado’”.

En octubre de 2021, el empresario Claudio X González Guajardo, hijo de Claudio X González Laporte, tuvo una sugerencia similar a la de Palazuelos, pues propuso recabar los nombre de quienes apoyaron al Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien son unos de sus principales opositores.

“Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”, escribió en ese momento en su cuenta de Twitter, por lo que las reacciones ante su planteamiento no se hicieron esperar, no sólo de los líderes del partido Morena, sino de intelectuales, quienes consideraron sus palabras un exceso y las tacharon de fascistas y autoritarias.