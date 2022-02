Físicos crean reloj atómico: sólo se “desvía” 1 segundo cada 300 mil millones de años

Ciudad de México, 18 de febrero (RT).- Físicos de la Universidad de Wisconsin-Madison (EU) han desarrollado uno de los relojes atómicos de mayor precisión de la historia, anunció el 16 de febrero la universidad.

Estos relojes atómicos de precisión excepcional podrían ayudar en la búsqueda de materia oscura y ondas gravitacionales, sostiene el comunicado.

Los relojes atómicos rastrean las frecuencias de resonancia de los átomos, generalmente cesio o rubidio, lo que les permite medir el tiempo con gran precisión. Estos nuevos aparatos se distinguen por un diseño más avanzado: utilizan seis átomos de estroncio a la vez, combinados en un solo mecanismo de relojería. La capacidad de comparar las vibraciones de estos átomos proporcionó una precisión de medición en tiempo récord.

