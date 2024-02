Gaming & Coaster Fest combina la emoción de los videojuegos y el arte del Cosplay

Gaming & Coaster Fest cuenta con más de 40 actividades para todas las edades distribuidas por todo el parque, además de la presencia de más de 50 personajes como los Looney Tunes, superhéroes y villanos de DC Comics, también habrá Cosplays de personajes como Chun-Li y Ryu.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- Gaming & Coaster Fest es el festival temático que se realizará en Six Flags México, en el que los asistentes podrán disfrutar de videojuegos, juegos mecánicos y hasta un desfile de Cosplay, una fiesta para todos los entusiastas del Gaming en todas sus formas del 16 de febrero hasta el 7 de abril.

Six Flags México cuenta con más de 40 juegos mecánicos, incluyendo Roller Coasters únicas en Latinoamérica, como lo son Superman el último escape, la primer y única Hyper Roller Coaster; Wonder Woman, la increíble montaña 4D Free Fly Coaster; Medusa Steel Coaster, la primer roller coaster híbrida y 6 montañas más.

Gaming & Coaster Fest cuenta con más de 40 actividades para todas las edades distribuidas por todo el parque, además de la presencia de más de 50 personajes como los Looney Tunes, superhéroes y villanos de DC Comics, también habrá Cosplays de personajes como Chun-Li y Ryu.

“El reto más grande fue la investigación, este es un proyecto que lleva más de 4 años pensado para los gamers, Six Flags México no quiere hacer cosas pequeñas quiere hacer cosas en grande, dijimos vamos hacer un evento gaming pero vamos a hacerlo muy bien, entonces fue la investigación, entrevistamos a todos loa tipos de gamers, quien nos podría ayudar con este proyecto y son acercamos a patrocinadores para que nos ayudarán a que esto fuera más increíble”, dijo a SinEmbargo, Daniela Juárez, supervisoras de Relaciones Publicas de Six Flags.

El festival contará con 3 espacios para sus asistentes:

–Castillo E six Gaming powered by Coca Cola: Una fortaleza dedicada a los apasionados del Gaming. Mariana Romo, líder de PR y Medios de Nox Media, compartió que tienen el derecho de uso de licencia de los juegos que se pueden disfrutar en los espacios del Gaming & Coaster Fest, por ejemplo, títulos de Warner Games como Batman: Arkham Knight, Injustice 2 y el clásico Mortal Kombat. Explicó que cuentan con 55 PCs de alta gama con procesadores i9 y Ryzen, monitores de 244hz con 1 ms de latencia y poderosas GPU 4080 que dan gran calidad para que las personas que no puedan tener esa experiencia en sus casas con una computadora de gama alta tengan la oportunidad de hacerlo en Six flags.

“En el Castillo tenemos un podio justamente para que hayan dos equipos compitiendo, obviamente son competencias amistosas que vamos a estar organizando entre las personas que entren porque está muy pensado para nuestra comunidad para que se diviertan”, agregó Mariana.

–Tech Six Center: Si lo que se prefiere es jugar en celulares y tabletas, este es el espacio en el que además hay venta de snacks y bebidas. Aquí destaca la zona de realidad virtual del Tech Six Center que invita a vivir aventuras inmersivas.

–Foro MX: Este teatro tiene capacidad para más de 200 personas y está equipado con zona de broadcast, una pantalla de más de 300 pulgadas y un equipo de audio JBL Profesional, donde los visitantes pueden participar en emocionantes concursos de Just Dance.

Cabe resaltar que el uso de las actividades en Foro MX y Tech Six Center se incluye con la entrada a Six Flags, mientras que las actividades de Castillo E Six Gaming sí tienen un costo adicional y tienen paquetes sencillos para jugar en una PC hasta los de competencia en el podio o streaming.

Entre las actividades del Gaming & Coaster Fest están: la Corte de las Princesas, DC La Batalla final, The Cosplay Runway (una pasarela de asombrosos personajes del mundo de los videojuegos y el anime), Rock the Gaming (la mejor música de videojuegos interpretada por una banda de rock y una DJ) y Meet & Greet con los personajes de los Looney Tunes y DC Comics.