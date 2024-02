Mercan, una obra fuera de lo convencional que no deja indiferente a nadie

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La obra Mercan se presenta en el Foro La Gruta bajo la dirección de Fernando Bonilla con las actuaciones de Sophie Alexander-Kats y Cristian Magaloni para explorar la relación entre arte y violencia y las contradicciones del quehacer artístico subyugado por lo relativo del “éxito”. Una obra que lo que menos provoca es la indiferencia.

Mercan es una obra que contrapone la ficción y la realidad, en la que después de años de cancelación del polémico artista conceptual Rigoberto Duplás, regresa para responder a quienes lo acusan de apropiarse del dolor ajeno. En esta experiencia teatral, Duplás estrena su exposición en la galería de arte contemporáneo La Purísima con la que busca explorar los límites del arte y exponer la violencia sexual que se vive en la industria del cine y la televisión, por la cual recibió un rechazo generalizado por lucrar con el dolor y revictimizar a su pareja, la popular actriz de televisión Carmen Aldama.

Para Mercan, Rigoberto contrata a un par de actores que lo interpretarán a él y a Carmen Aldama, y que recrearán escenas que el artista ha documentado desde la intimidad de su matrimonio. Toca temas como: la ética en el mundo del arte, las violencias en los procesos creativos, la cosificación de la mujer y el morbo del espectador.

“Creo que justo a partir de que vino esta revolución en cuanto a la manera de relacionarnos a partir del movimiento feminista y del gran numero de denuncias legitimas, creo que esto obviamente nos ha llevado a replantear mucho la manera en cómo nos relacionamos y cómo nos relacionamos laboralmente también, pero evidentemente hay un montón de puntos grises que creo que son muy difíciles de hilvanar y creo que lo mas lógico es discutirlos punto por punto y eso es uno de los casos que creo que presenta esta obra, un caso en el que un artista es cancelado, no por su conducta pública, no por sus acciones, no por haber sido violento con alguna persona en especifico si no por su obra, eso nos abre un tema importante de discusión respecto a si el arte puede ser nocivo también”, apuntó Bonilla.