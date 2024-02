Córdova arenga ante opositores: “Desde el poder se pretende destruir la democracia”

Lorenzo Córdova Vianello encabezó un acto que fue convocado por el empresario Claudio X. González Guajardo, el artífice del bloque opositor integrado por el PAN, PRI y PRD, y que abiertamente ha llamado a votar contra Morena. Tanto el exconsejero como los primeros oradores el perredista Fernando Bealuzarán y la panista Ana Lucía Medina afirmaron que se trataba de un acto ciudadano y no partidista, aún cuando se dieron cita el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– El exconsjero electoral Lorenzo Córdova Vianello alertó este domingo frente a un Zócalo de la Ciudad de México lleno por miles de personas que se oponen al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre un supuesto intento del poder para destruir la democracia. Aún cuando aseguró que su mensaje no era “para criticar a ningún gobierno”, afirmó que el país está “frente a un proyecto de resintauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico”. Una clara referencia al Presidente y a su partido, Morena.

“Nos costó mucho tener órganos electorales que fueran autónomos de poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla”, arengó ante miles de personas, quienes respondieron al grito de “¡fuera López! “.

El evento de hoy se replicó, según los organizadores, en más de un centenar de ciudades con el lema de “Marcha por nuestra democracia”, aunque en realidad se trató de una concentración en la principal plaza del país, frente a la cual está localizado Palacio Nacional, desde donde despacha el Presidente López Obrador, cuyo último paquete de 20 reformas, entre ellas una Electoral y otra Judicial, han alimentado el discurso del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), cuestionado hace unos meses, cuando aún estaba en funciones, de tener un sesgo en contra del oficialismo y a favor de la oposición, algo que siempre él negó.

Lo cierto es que Córdova Vianello encabezó un acto que fue convocado por el empresario Claudio X. González Guajardo, el artífice del bloque opositor integrado por el PAN, PRI y PRD, y que abiertamente ha llamado a votar contra Morena. Tanto el exconsejero como los primeros oradores, el perredista Fernando Bealuzarán y la panista Ana Lucía Medina, afirmaron que se trataba de un acto ciudadano y no partidista, aún cuando se dieron cita el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

“Que quede claro, no estamos aquí reunidos en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición, es más no estamos aquí para criticar a ningún Gobierno en sí, estamos aquí reunidos para defender a la democracia”, aseguró Córdova quien estuvo acompañado de su mentor el exconsejero del IFE José Woldenberg, el Ministro en retiro José Ramón Cossío, así como la exmagistrada electoral Maricarmen Alanís y la ex consejera electoral Mariclaire Acosta.

Woldenberg y Cossío fueron los oradores de las dos anteriores marchas opositoras; Alanís y Acosta, integraron a su vez el fallido Consejo Electoral Ciudadano que iba hacerse cargo de la encuesta para definir al candidato del Frente Amplio Por México, el llamado “mini INE” que tuvo que desintegrarse antes de iniciar el proceso interno de la oposición.

Al evento también asistieron Enrique Krauze, abierto opositor de López Obrador y unos de los promotores de la candidatura de Xóchitl Gálvez, el propio Claudio X. González, el Alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, el Senador hoy sin partido pero que llegó al Congreso gracias a la oposición Emilio Álvarez Icaza; el aspirante del frente, el priista Enrique de la Madrid así como la exsecretaria de Enrique Peña Nieto acusada de la Estafa Maestra, Rosario Robles Berlanga.

Lorenzo Córdova puntualizó que la serie de 20 iniciativas presentadas hace unos días por el Presidente López Obrador eran “ilegales” y buscan destruir al INE “como lo conocemos a través de una elección de sus consejeros para controlarlo políticamente”. “No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responde a los intereses de la mayoría del momento y eso no podemos ni vamos a permitirlo”, sostuvo.

“A lo largo de los últimos años hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones del INE , de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de los órganos constitucionales autónomos, el acoso ha sido permanente y se ha desarrollado en varios lados, primero se les ha descalificado a usándolas de actuar en contra del gobierno, del pueblo y de sus intereses, se ha mentido sobre su costo, su actuación y sus resoluciones por el simple hecho de que no se han subordinado, porque ese no es su papel”, señaló.

Posteriormente afirmó que “se ha hostigado y perseguido a sus representantes, se han pasado ataúdes con los nombres y fotografías de quienes han encabezado esas instituciones, se han presentado denuncias penales en su contra, se les han iniciado juicios políticos y hasta se les ha amenazado con ir a sus domicilios”.

“Tercero, se han hecho recortes brutales a su propuesto con la intención de asfixiarlos financieramente e impedir que cumplan sus funciones. Cuarto, se les ha amenazado mediante la presentación de iniciativas de reformas constitucionales ilegales que buscan desmanterlarlos o limitarlos en sus funciones como ahora mismos está ocurriendo. Y finalmente se ha intentado su captura imponiendo como sus titulares no a personas capaces e independiente sino a personeros del oficialismo”, acusó.

