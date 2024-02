Derecha mexicana toma la calle con el rosa de Xóchitl y abrazada de Lorenzo Córdova

Este domingo, la movilización se enmarca en la denuncia de una supuesta elección de Estado. Un reclamo que han hecho, sin presentar pruebas de que sea así, la oposición y la misma Xóchitl Gálvez, quien a quince días de que inicien las campañas figura en el segundo lugar en todas las encuestas, a una distancia de 30 puntos con respecto a la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– El pasado 11 de octubre Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial del PRI y PAN, registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la marca “Fuerza Rosa”, una etiqueta que en redes sociales se ha usado para impulsar la movilización en “Defensa de la Democracia” que se realizará este domingo 18 de febrero y que tendrá como único orador al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien aseguró que su participación obedecía a una convocatoria totalmente ciudadana.

El principal convocante de este acto es Claudio X. González Guajardo, el artífice de la coalición opositora que integran PAN y PRI, a través de sus membretes como Unid@s, Sí por México y Sociedad Civil México, integradas por políticos de esos partidos pero que en el discurso se han asumido como organizaciones civiles. De hecho, fue el propio empresario quien anunció el pasado 16 de enero que sería Córdova Vianello, el exconsejero electoral al que durante su tiempo en el INE se le cuestionó su parcialidad, el único orador.

Tanto esta movilización en “Defensa de la Democracia” como antes sucedió con las marchas para “defender” al INE han sido convocadas por los mismos actores políticos, provenientes del PRI y PAN, y se han identificado con el mismo color rosa que ha capitalizado Xóchitl Gálvez Ruiz como candidata de Fuerza y Corazón por México, pero quien decidió no acudir este domingo al estar en periodo de intercampaña.

El propio Lorenzo Córdova y su amigo y también exconsejero electoral Ciro Murayama decidieron el año pasado, por ejemplo, usar los mismos colores e identidad de las movilizaciones y de la campaña de Gálvez para la publicidad de su libro La democracia no se toca. Ahora el exconsejero presidente volverá a rodearse de esa tonalidad, aunque ahora en el marco de esta movilización opositora que se realizará en más de 100 ciudades, pero que tendrá su principal foco en el Zócalo de la Ciudad de México, un territorio simbólico de la izquierda que la derecha ha buscado conquistar en este Gobierno.

“Lo ideal sería un árbitro que no se ve, pero cuando tú tienes a jugadores que juegan al límite, cuando los equipos juegan al límite, pues el árbitro tiene que verse”. Así defendía, en abril de 2021, Lorenzo Córdova Vianello su protagonismo como Consejero Presidente del INE, una posición que lo confrontó con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que —consciente o inconscientemente— lo acercó a las organizaciones membretes de Claudio X. González Guajardo y a la misma oposición.

Este acercamiento se materializó desde finales de 2022 hasta la fecha en la conformación de una estrategia que se ha uniformado en torno a personajes, símbolos y lemas similares, los cuales partieron de una supuesta agrupación civil, que tuvieron su momento clave en la marcha que decía defender al INE y que, al final, se decantaron alrededor de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien en su cierre de precampaña se hizo acompañar de los colores rojo, azul y el rosa, con el que se ha querido identificar a esta sociedad civil de la oposición.

Las organizaciones convocantes han denunciado, como sucedió en las movilizaciones ​​pasadas, ​​que el Gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en referencia al paquete de reformas constitucionales que presentó de nueva cuenta el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero y para las cuales no cuenta con los votos para que sean avaladas.

En declaraciones a la prensa, Lorenzo Córdova aseguró que se trata de una movilización ciudadana, aún cuando sea convocada por el artífice de la oposición, Claudio X. González, quien ha llamado una y otra vez a votar en contra de Morena, y pese a que los planteamientos de la protesta son los mismos que hace Xóchitl Gálvez y su círculo cercano.

Lorenzo Córdova, orador único el 18 de febrero para cerrar la MARCHA POR NUESTRA DEMOCRACIA. pic.twitter.com/kHeSRoBxKD — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) January 16, 2024

“Este es un evento que tiene una precuela, es la sucesión de una serie de movilizaciones que se dieron en el último año y medio, aquella marcha que se dio para protestar en contra del famoso plan A que buscaba desmantelar el INE”, comentó Córdova el viernes pasado en entrevista con MVS Radio.

“Se defienden tres cosas: primero el sistema electoral tal como lo conocemos y que nos permite poder votar en libertad. Segundo: defender las instituciones de la democracia que fuimos creando, arrebatándolo el poder autoritario que tenía el gobierno del pasado”, continuó. “En tercer lugar, defender a la constitución, entendiéndola no solo como una norma sino como un arreglo político que nos permite convivir”.

La primera marcha, del 13 de noviembre de 2022, fue con el fin de alentar un movimiento contra la Reforma Electoral, más de medio centenar de organizaciones civiles y partidos opositores convocaron a la llamada “Marcha por la democracia” en el Paseo de la Reforma, la avenida más importante y emblemática de la capital mexicana, que tuvo entre sus asistentes al expresidente Vicente Fox.

La movilización culminó en el Monumento a la Revolución, en el centro de la capital. Ahí, José Woldenberg, quien fuera titular del Instituto Federal Electoral —que fue reemplazado por el INE tras una reforma en el 2014— y mentor de Córdova, llamó a los mexicanos a no permitir “la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del Gobierno”.

La otra reciente movilización en “defensa” del INE se llevó a cabo el 26 de febrero de 2023, también convocada por Claudio X. González, y se realizó en la plancha del Zócalo capitalino. Sus oradores fueron Beatriz Pagés, una abierta opositora al Gobierno de López Obrador que ha pedido votar en contra de Morena, y el Ministro en retiro José Ramón Cossío.

