VIDEO: Exhiben otro caso de bullying en Edomex, ahora en una secundaria de Zumpango

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– Una estudiante de la secundaria “Nicolás Bravo“, ubicada en el municipio de Zumpango, Estado de México, fue brutalmente golpeada por dos de sus compañeras. El caso surge a unos días de la muerte de la niña Norma Lizbeth, luego de que fue agredida por una de sus compañeras, quien le ocasionó traumatismo craneoencefálico.

El video de la nueva agresión fue difundido en redes sociales, en el que cual se observa a una joven golpeando a otra al exterior del plantel. De acuerdo con las primeras versiones, los directivos del plantel se deslindaron de la agresión debido a que ésta ocurrió en la calle, a pesar de que la amenazas tuvieron origen al interior de la escuela, por lo que ahora, los familiares de la víctima y ella misma temen por su seguridad.

Las imágenes, que se engloban alrededor de 57 segundos, se puede ver a ambas jóvenes discutiendo, cuando agresora, que viste pantalón negro, le dice a la adolescente que si no puede sola.

-“¿No puedes sola o qué?”, dice una de las jóvenes.

-“De que puedo, puedo”, contesta la joven que terminó agredida.

En ese momento, la niña de pantalón negro comienza a pegarle, primero en la cabeza y luego la toma del cabello y la tira al piso, ahí la golpea en repetidas ocasiones en el rostro con todas sus fuerzas, incluso se puede ver como otra joven pasa por ahí y en lugar de auxiliar a la víctima, no hace más que burlarse de la situación.

La agresora continó lastimando a la joven a quien la vuelve a tomar del cabello y la arrastra por el suelo. Unos segundos después, otra persona escucha la voz de una joven decir: “Ya wey, agárratela bien, que chingue a su madre”. Sin embargo, la adolescente se encuentra sometida y no puede defenderse, pues termina completamente boca arriba.

Cuando se percataron que la agresora no tiene intención de detenerse, otra estudiante intentó detenerla y las separó, incluso la que graba le dice que pare.

La madre de la víctima dijo a Telediario contó que su hija sufre de constante bullying.

Asimismo, señaló que a su hija “ya la agarraron como costal” y ahora los familiares de la víctima buscan la intervención de las autoridades en el caso, sin embargo, su respuesta no fue la esperada, lo que les ha causado desesperación al no saber cómo proceder en este caso, ya que esto le ha causado afectaciones emocionales a la menor de edad.

“Mi niña se encuentra mal, se encuentra triste y no le puede decir uno nada porque llora, está indiferente, a veces está enojada, no come, prácticamente no come y se encierra, eso ya no es vida” expresó la preocupada mamá, quien además mencionó el temor que siente de que su hija cometa suicidio por el grado de afectación que tiene.