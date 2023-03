VIDEOS: Sismo en Ecuador deja al menos 12 muertos y gente atrapada bajo los escombros

Por Gonzalo Solano

QUITO (AP) — Un fuerte sismo sacudió la zona costera de Ecuador el sábado, causado al menos 12 fallecidos, varios heridos y dejando a otras personas atrapadas bajo escombros, además de daños en edificaciones y el sistema eléctrico del país andino, informaron las autoridades.

El Presidente ecuatoriano Guillermo Lasso informó por la tarde sobre la cifra de muertos hasta el momento y de algunos heridos que están siendo atendidos en hospitales. “Hemos tomado la decisión de que todos los ministerios se activen” para brindar ayuda y trabajar en la reconstrucción de las casas afectadas, señaló.

Ecuador President Guillermo Lasso says a strong earthquake has killed 12. Buildings were also reported damaged after the quake hit southern Ecuador and northern Peru. pic.twitter.com/MGMFZIKKxt

