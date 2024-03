Bárcena celebra que Corte de EU decida suspender de forma indefinida la Ley de Texas

Ciudad de México, 18 de marzo (AP).- Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de suspender de forma indefinida la aplicación de la ley SB4 de Texas.

Desde sus redes sociales, la Canciller mexicana señaló que la Ley de Texas “criminaliza la estancia de personas indocumentadas en el Estado”.

“Celebro la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ampliar la suspensión temporal de la ley #SB4 de Texas. Abordar las causas estructurales de la migración es la respuesta, no la criminalización de migrantes que tanto aportan a sus comunidades. ¡No están solas, no están solos!”, escribió en X, antes Twitter.

