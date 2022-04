Se calcula que hay 170 puntos de búsqueda (cementerios clandestinos) en Guanajuato

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en Irapuato hay 342 personas desaparecidas y/o no localizadas, pero según la también defensora de derechos humanos, Bibiana Mendoza Negrete, este número supera esa cifra, al haber casos que las familias no denuncian por miedo.

Por Laura Villafaña

Irapuato, Guanajuato, 18 de abril (Zona Franca).- Habría aproximadamente 170 puntos de búsqueda en Irapuato, donde hasta lo que va del año se han rescatado 18 cuerpos de víctimas de homicidio en seis fosas clandestinas, tres de éstas localizadas por familias del colectivo “Hasta encontrarte”.

Y es que a causa de la falta de personal, la Comisión Estatal de Búsqueda que encabeza Héctor Díaz Ezquerra, a más de un año y medio de operar, no se da abasto, lo que ha motivado a las madres, hermanas, hijas, esposas a salir a las búsquedas independientes.

“Los que nos han llegado a la página, estaríamos hablando de alrededor de 100 a 120 puntos, más algunos que ya teníamos de hace tiempo, entre los que no han sido positivos y otros que sí, yo creo que alrededor de unos 170 puntos de búsqueda. Sabemos que hay muchas fosas en Irapuato y alrededores, nosotros a la Comisión Estatal de Búsqueda desde que empezó les dimos puntos, ellos nos dijeron que por agenda no podían asistir, que teníamos que esperar. La Comisión no se da abasto, es poco el personal que tienen…”, dijo la vocera de dicho colectivo, Bibiana Mendoza Negrete.

Precisó que durante más de un mes, el Comisionado de Búsqueda prescindió de la participación del colectivo, pues se centraron en las búsquedas individualizadas.

“Estas búsquedas se supone que las sacan de las carpetas de investigación y la Fiscalía es la que les hace el llamado para salir y no se invita a todos los colectivos, o en este caso no invitaron a nuestro colectivo. Después reanudaron las búsquedas generales, el cinco de abril, unos días para individualizadas, otros días para búsquedas generales, pero la contestación que nos dan es que no cuentan con personal suficiente, que son muchos colectivos en Guanajuato, que todos dan puntos de búsqueda y que tenemos que esperar porque los puntos son bastantes”, mencionó.

URGE INTERVENCIÓN DE CÉLULA MUNICIPAL DE BÚSQUEDA

Señaló que lejos de sorprender que haya fosas clandestinas en Irapuato, urge sea también un tema en el que intervenga la Célula Municipal de Búsqueda, grupo de 22 elementos que la primera semana de abril concluyó su primera capacitación y para el 13 de ese mismo mes, según el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad, Víctor Armas Zagoya, ya había activado el protocolo con lo que se localizaron dos menores en una comunidad.

“Que nos ayuden a encontrar a estas personas que tienen mucho tiempo semienterradas y que no han regresado a casa, es un tema urgente porque son miles de familias las que están sufriendo la pérdida de un ser querido”, destacó la buscadora.

En Irapuato, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reconoce a 342 personas desaparecidas y/o no localizadas, pero de acuerdo con la también defensora de derechos humanos, este número supera esa cifra, al haber casos que las familias no denuncian por miedo.

DE LAS BÚSQUEDAS…

Bibiana explicó que las búsquedas continúan a diario, tan sólo está semana, ya del periodo vacacional de Semana Santa, las familias se centraron en un punto de la ciudad para una búsqueda individualizada.

“Las madres buscadoras estuvieron usando una retroexcavadora porque nos dieron el punto de que ahí a lo mejor estaba el cuerpo enterrado del papá de una de nuestras compañeras, no se ha logrado encontrar nada, pero le damos la tranquilidad a esta hija que busca a su papá, de que él no está ahí”.

A través de las búsquedas independientes del colectivo:

El pasado 12 de febrero, las buscadoras encontraron seis cuerpos en una fosa clandestina localizada en una finca que está en obra negra, ubicada a un costado de la carretera estatal Irapuato-Romita, antes de llegar a la comunidad Guadalupe Paso Blanco y después del acceso principal a Serrano. Se trataba de dos hombres y cuatro mujeres.

Para el 2 de abril en la comunidad Cuchicuato, se localizaron los cuerpos de dos hombres más en una fosa clandestina.

El 5 de abril de nueva cuenta, otra búsqueda positiva permitió el rescate de los cuerpos de tres hombres dentro de una fosa clandestina que se halló en ejido Juárez, a espaldas del fraccionamiento Bellas Artes y a unos metros del Inforum de Irapuato.

Mediante lo que aparentemente fueron reportes al 911 y en la primera semana del mismo mes de abril:

El 9 de abril se localizó una fosa clandestina en un camino de terracería, a espaldas de la colonia Colinas del Río II con los cuerpos de tres hombres.

El día 11 de abril fue localizado otro hombre sin vida, cuyo cuerpo trascendió estaba semienterrado en un camino de terracería que comunica a la comunidad Aldama con Loma de Márquez.

Y el 15 de abril, se localizaron los cuerpos de tres personas en una fosa ubicada a la altura de la presa del Conejo, zona donde en el 2020 las buscadoras habrían hallado restos de al menos 13 personas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONA FRANCA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.