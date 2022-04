Los ucranianos usaron municiones de racimo contra su propia gente, descubre NYT

Ciudad de México/Nueva York/Ucrania (SinEmbargo/AP).– Ucrania ha acusado a Rusia por el uso de municiones de racimo, armas prohibidas por casi todos los países por la cantidad de bajas civiles que provocan. Pues bien, The New York Times documentó que el ejército ucraniano las usó en su propio pueblo.

“Estaban bombardeando y golpeó la calle”, dijo al diario.

El ejército ruso “ha utilizado repetidamente este tipo de armas prohibidas internacionalmente desde que invadió Ucrania en febrero. Los grupos de derechos humanos han denunciado su uso. Los líderes occidentales han vinculado su presencia a una serie de acusaciones de crímenes de guerra dirigidas a Moscú”, agrega.

“Pero la munición en racimo que cayó al lado de la casa de Doroshenko no fue disparada por las fuerzas rusas. Según la evidencia revisada por The New York Times durante una visita al área, es muy probable que haya sido lanzado por las tropas ucranianas que intentaban recuperar el área. Nadie murió en ese ataque en Husarivka, una aldea agrícola rodeada de campos de trigo y líneas de gas natural, aunque al menos dos personas murieron cuando las fuerzas ucranianas la bombardearon durante la mayor parte del mes, apuntando a las fuerzas rusas’.