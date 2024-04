ENTREVISTA ¬ Ricardo no tiene residencia en el país y no puede ir al Senado: Morena

Ricardo Anaya dejó el país desde agosto de 2021 para residir en Estados Unidos en medio de las investigaciones por el caso Odebrecht. La Fiscalía General de la República (FGR) lo citó para declarar sobre las acusaciones por supuesto lavado de dinero, así como por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Algo que él acusa como una “persecución política”.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– Ricardo Anaya Cortés mantuvo su candidatura para el Senado porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que es elegible al no tener órdenes de aprehensión en su contra, no obstante aún hay recursos para impedir que llegue a la Cámara Alta como el hecho de que no tiene una residencia de 6 meses en el país, señaló Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Gutiérrez Luna expuso que existen dos oportunidades para impugnar las candidaturas, uno al momento en que se registran que es el recurso que desestimó el Tribunal Electoral. Y otro, será cuando se le dé la constancia, ya sea de mayoría o de asignación.

“Vamos a ir por la impugnación cuando le den la asignación porque no tiene la residencia de seis meses que es lo que establece la Constitución. Lo que se dirimió ahorita es lo que nosotros pedimos, es que se le quitara la candidatura por ser prófugo, el tribunal dijo ‘no es prófugo’. Okay, punto y aparte, cuando le asigne o le den la constancia, nosotros argumentaremos que no tiene la residencia, que ese es otro tema que no se ha resuelto y ya se verá y si para entonces en una de esas y ya hay orden de aprehensión en su contra”, dijo Gutiérrez Luna en entrevista con “Los Periodistas”.

Anaya dejó el país desde agosto de 2021 para residir en Estados Unidos en medio de las investigaciones por el caso Odebrecht. La Fiscalía General de la República (FGR) lo citó para declarar sobre las acusaciones por supuesto lavado de dinero, así como por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Algo que él acusa como una “persecución política”.

Lo cierto es que en medio de estas indagatorias abandonó México y renunció a sus aspiraciones presidenciales. También es verdad que la FGR dio a conocer al Tribunal Electoral que no cuenta con órdenes de aprehensión en contra del panista.

Fue a finales del año pasado cuando se dio a conocer que Anaya aspiraba llegar al Senado por medio del principio de representación proporcional, es decir, que no será votado directamente.

Morena había impugnado su candidatura, pero ayer el Tribunal Electoral no encontró una orden de detención vigente contra Anaya Cortés. En tanto, el TEPJF sí tiró la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para ser Diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) al considerarlo “prófugo de la justicia”.

Janine Otálora, Magistrada a cargo del proyecto, fue quien propuso ratificar la candidatura del excandidato a la presidencia de la República en 2018. Contrario a lo que solicitó Morena, quienes pedían la suspensión de los derechos del aspirante.

“Acceder a un cargo popular sería como un premio a alguien que no está enfrentando la ley por los cauces ordinarios, esa es la razón, o sea, es algo muy lógico ahora qué sucedió en el caso de Cabeza de Vaca y lo decía la Magistrada ponente el día de hoy, cuáles fueron los elementos de prueba que rindieron las autoridades tiene dos órdenes de aprensión por delitos graves, lo dijo la magistrada”, afirmó Sergio Gutiérrez Luna.

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral calificó la resolución del TEPJF en contra de Cabeza de Vaca como un logro y recalcó que un personaje de esta envergadura no podía aspirar a un cargo público.

“Es un corruptor y se ha echado mano de estos recursos para siempre siempre sustraerse de la justicia, pero hoy llegó su hora, entonces ese es el mérito, creo yo de lo que se resolvió el día de hoy acabar con esa impunidad a la que él estaba acostumbrado como corruptor”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado