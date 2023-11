Excandidato presidencial del PAN se registra para el Senado; Harfuch también lo hace

Ricardo Anaya salió del país luego de que fuera a declarar a la Fiscalía General de la República (PGR) por presuntamente recibir millones de pesos de sobornos para votar por la Reforma Energética.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial panista, busca regresar al servicio público como Senador de la bancada blanquiazul, pues se aprobó su registro como aspirante de representación proporcional en Querétaro, donde ha hecho prácticamente toda su carrera política.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Procesos Electorales del Partido Acción Nacional (PAN), el registro de Anaya Cortés fue aprobado para que forme parte de la lista de aspirantes al Senado en la modalidad de representación proporcional.

“Se aprueba la procedencia del registro de Ricardo Anaya Cortés como propietario y Carlos Alberto Cárdenas Alamilla como suplente, por el estado de Querétaro, para integrar la lista de aspirantes al Senador por la vía de representación proporcional que registrará el Partido Acción Nacional con motivo de proceso electoral 2023-2024”, se lee en el documento.

El registro fue firmado por Geovanny Jonathan Barajas Galván, presidente de la Comisión Nacional de Procesos Electorales, y Areli Guadalupe Rodríguez Álvarez, secretaria ejecutiva.

Anaya está fuera del país, es investigado en México por presunta corrupción en el caso Odebrecht, pero ha sido un constate crítico, a través de las redes sociales, de la gestión del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien perdió las elecciones presidenciales de 2018.

Antes de salir del país, Anaya había iniciado un recorrido por mil municipios del país para apuntalar sus aspiraciones presidenciales. Su gira de ese entonces generó todo tipo de burlas y críticas hasta que cesó cuando fue llamado a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente recibir millones de pesos de sobornos para votar por la Reforma Energética. Ahora su actividad se ha remitido a mensajes en los que critica a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

GARCÍA HARFUCH VA POR PRIMERA FÓRMULA DEL SENADO

Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, anunció este miércoles que se registró como precandidato único de Morena para la primera fórmula del partido para el Senado, luego de que perdiera la precandidatura por la Jefatura de Gobierno frente a Clara Brugada Molina.

A través de su cuenta personal de X, García Harfuch informó que completó su registro como precandidato a la primera fórmula del Senado de la República, pues afirmó que el servicio público “es más importante que cualquier aspiración personal”.

“Quiero agradecer muchísimo a las personas que me brindaron su confianza, que me acompañaron, que me ayudaron tanto y me apoyaron durante los últimos meses. Les informo que realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República”, dijo.

Mensaje a la ciudadanía: pic.twitter.com/RwtiJoe0Cd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 29, 2023

“Mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro. Creo firmemente que el servicio a nuestra Nación es más importante que cualquier aspiración personal, y nuestro principal objetivo es trabajar en servicio de las y los mexicanos. Debemos mantenernos juntos y trabajar en unidad para apoyar a nuestra compañera Clara Brugada a seguir defendiendo las causas de nuestra gran ciudad”, agregó.

Asimismo, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, emitió un comunicado de prensa, donde compartió quiénes quedarían registrados como precandidatos únicos al Senado, luego de que no fueran seleccionados para las coordinaciones estatales de los Comités de Defensa de Cuarta Transformación en Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán.

“Durante el proceso para definir las Coordinaciones de Defensa de la Transformación locales, la Comisión Nacional de Elecciones acordó que, tanto las segundas personas mejor posicionadas en las encuestas como los compañeros que fueron ajustados por el criterio de paridad, podrían optar por encabezar la primera fórmula en sus entidades al Senado”, dice el documento.

Las y los mexicanos merecen que sigamos construyendo un país con respeto, dignidad, justicia y prosperidad con la continuidad de un gobierno honesto, transparente y que camina de la mano del pueblo. En nuestro movimiento nos une la esperanza para lograr el segundo piso de la… pic.twitter.com/0CcmW76OQo — Mario Delgado (@mario_delgado) November 29, 2023

En la capital irá Omar Hamid García Harfuch; en Chiapas, Sasil Dora Luz de León Villard; en Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla; en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños; en Morelos, Víctor Aureliano Mercado Salgado; en Puebla, Ignacio Mier Velazco; en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; y en Yucatán, Verónica Camino Farjat.