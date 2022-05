AMLO revelará el martes las plazas de médicos disponibles para contratación inmediata

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, informó previamente que en México hay más de dos mil plazas vacantes en todo el sistema del IMSS, de las cuales 510 llevan más de tres años sin ser ocupadas.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia de prensa matutina que el próximo martes 24 de mayo publicarán las plazas disponibles en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Vamos a dar a conocer el martes [24 de mayo], con el compromiso de contratación de inmediato, a todos los médicos, con los mejores sueldos”, dijo el mandatario.

“Qué bueno que se da esta polémica [el déficit de médicos especialistas] porque el martes próximo [24 de mayo] vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles, en todos los lugares donde hacen falta médicos. Se abre la convocatoria, no está de más decirles que en el [Instituto Mexicano del] Seguro Social y en el ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado] se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años y no son ocupadas”, añadió el titular Ejecutivo.

López Obrador justificó la contratación de más de 500 médicos cubanos para la zona montañosa de Guerrero por la necesidad de médicos especialistas en esa zona. “Si estamos haciendo lo de Cuba, es porque necesitamos los médicos y le agradecemos al Gobierno y al pueblo de Cuba, los médicos cubanos, por su solidaridad”, mencionó.

“Imagínense si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud y no tengo médicos, de Cuba o de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida”, apuntó.

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó martes 17 de mayo que en México hay más de dos mil plazas vacantes en todo el sistema del IMSS, de las cuales 510 llevan más de tres años sin ser ocupadas.

De acuerdo con el Secretario de Salud, hasta la fecha México cuenta con 135 mil 046 médicos especialistas certificados, no obstante, destacó que la ubicación de este personal de salud sigue siendo principalmente en las grandes ciudades, como Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México.

Además, detalló que antes de la pandemia, México tenía 119 especialistas por cada 100 mil habitantes; hoy se cuenta con 135 mil médicos certificados, lo que equivale a 107.2 por cada 100 mil habitantes, pero recodó que las recomendaciones internacionales son de 230 médicos por cada 100 mil habitantes.

El pasado 9 de mayo, el Presidente López Obrador anunció que México contratará a más de 500 médicos cubanos para cubrir áreas de la montaña de Guerrero en donde faltan especialistas.