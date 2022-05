Por Siempre: Selena, el programa que honrará a “la reina del tex-mex”

Por Nora Quintanilla

Nueva York, 18 de mayo (EFE).- La reina del estilo “Tex-mex”, Selena Quintanilla, sigue fascinando a nuevas generaciones y cosechando reconocimientos 27 años después de su asesinato gracias a su “duro trabajo” y al esfuerzo de su familia para que “sus sueños se sigan cumpliendo”, según relatan sus hermanos a Efe.

Suzette Quintanilla y A.B. Quintanilla III, hermanos mayores de la estrella texana, estuvieron este martes en un evento en Nueva York donde el canal latino Univisión presentaba sus próximos programas, entre ellos Por Siempre: Selena, descrito como un “especial de música en directo” en su honor que durará dos horas.

Pero nada se divulgó sobre el contenido, y Suzette, que fue baterista de la banda familiar Los Dinos y hoy lleva las riendas de la disquera Q Productions, el Museo de Selena en Texas y otros negocios relacionados con ella, se limitó a declarar su “emoción por poder anunciar finalmente” ese concierto-homenaje, aunque aclaró que saldrá “el año que viene”.

Desde que en 1995 perdieran trágicamente a Selena, que recibió un tiro mortal de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y gestora de sus tiendas de ropa, los Quintanilla, encabezados por su padre, Abraham, se han dedicado a preservar el legado de la cantante, creando de paso una marca que mueve mucho dinero.

La prueba más reciente es la llegada de su historia vital a la máquina millonaria de Netflix, en el “biopic” de dos partes Selena: The series, que cuenta con Suzette en la producción; pero antes de eso ha habido una veintena de lanzamientos musicales póstumos, entre su quinto álbum de estudio, recopilaciones, temas inéditos y remezclas.

Suzette, no obstante, asegura que preservar el legado de su hermana es “complicado” sabiendo que no está y apostilla que “lidiar” con su pérdida es algo que todos deberán hacer hasta el final de sus días, mientras que A.B. recuerda una frase que ella repetía: “No vamos a vivir para siempre, la meta es crear algo que sí lo haga”.

SPECIAL ANNOUNCEMENT! 📣

New TelevisaUnivision Musical Tribute Special ‘Por Siempre Selena’ Will Celebrate The Life of Selena Quintanilla

Nuevo tributo músical especial de TelevisaUnivision ‘Por Siempre Selena’ celebrará la vida de Selena Quintanilla https://t.co/k9Nw7wQlje pic.twitter.com/kOs2O8cMFx

— Selena (@SelenaLaLeyenda) May 17, 2022