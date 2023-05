VIDEO: Su hijo quería matarse y pide ayuda. Policía llega y dispara 47 tiros al joven

Por Jeffrey Collins

COLUMBIA, S.C., 18 de mayo (AP).— Un hombre está demandando a la oficina del alguacil en Carolina del Sur diciendo que los agentes le dispararon casi 50 veces cuando tenía una crisis de salud mental en un camión estacionado con una escopeta en su regazo, a pesar de que dice que tenía las manos arriba.

Trevor Mullinax sobrevivió a nueve golpes en mayo de 2021, con tres heridas en la cabeza, según la demanda presentada contra la Oficina del Sheriff del condado de York a principios de este mes.

Los cuatro agentes del alguacil comenzaron a disparar solo unos segundos después de llegar a la escena y gritar “¡Manos arriba!” varias veces, como se ve en el video de la cámara del tablero de la policía publicado por los abogados de Mullinax. El bombardeo duró cinco segundos, dejando el parabrisas de la camioneta lleno de agujeros de bala.

Los fiscales que revisan el caso no acusaron a los cuatro agentes que dispararon contra Mullinax. Cada oficial dio una declaración a los investigadores 11 días después del tiroteo y después de revisar la cámara corporal y otras imágenes.

A South Carolina man was having a mental health crisis, he was suicidal in his truck with a shotgun aimed at himself. His mother was outside the truck trying her best to calm him down. The police were called to help, but when they showed up they went straight to escalation. pic.twitter.com/tNn2Qw5nrW

— 🥀_Imposter_🥀 (@Imposter_Edits) May 10, 2023