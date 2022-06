“Checo” Pérez choca contra un muro y queda fuera de la clasificación del GP de Canadá

AS MÉXICO

El piloto tapatío presentó una recaída después de posiciones favorables en otros Grandes Premios de la Fórmula 1; la lluvia en Montreal fue el principal factor que jugó en su contra.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 18 de junio (AS México).- No ha sido el fin de semana para Sergio Pérez en el Gran Premio de Canadá. El piloto de Red Bull terminó de forma temprana su actividad en la sesión de clasificación al irse al muro en la segunda etapa de la qualy bajo unas condiciones de pista complicadas por la lluvia que arreció a lo largo de este sábado en Montreal. “Checo” no quedaba eliminado en la Q2 desde el GP de Qatar del 2021.

EL INCIDENTE DE CHECO PÉREZ

A diferencia de los anteriores grandes premios, en esta ocasión Sergio Pérez estuvo lejos de los líderes en las prácticas y en la clasificación no fue la excepción. Tras sufrir en la Q1 para avanzar a la siguiente etapa, “Checo” salió a la pista con el neumático intermedio. La lluvia cedió un poco, pero las condiciones de la pista aún eran complicadas. El desafortunado incidente ocurrió en la curva 8 cuando Sergio quiso dar la vuelta hacia derecha, pero el auto no giró y se fue derecho contra las barreras Tech-Pro. El tapatío de inmediato intentó meter reversa para ir a los boxes y cambiar la trompa, sin embargo, su monoplaza no le respondió y ante frustración, “Checo” tuvo que bajar de auto cuando instantes antes había marcado una vuelta de 1.33.127 que lo tenía en la octava posición.

Full classification from an enthralling Q2 session It's a first Q3 appearance for Zhou Guanyu! 💪#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/Hc94igCoEV — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

LA SUFRIDA Q1 PARA “CHECO”

El fin de semana no ha sido sencillo para Sergio Pérez y su inicio en la sesión de clasificación fue una prueba de ello. En Q1, Pérez estuvo en diversos momentos en zona de eliminación al no encontrar el balance del auto y el timing para marcar una buena vuelta. El piloto tapatío necesitó más de seis intentos de vuelta para acceder a la siguiente etapa en la décima tercera posición, a 1.7 segundos de diferencias de Verstappen que lideró esta parte de la qualy.

