La Inteligencia Artificial llega a la música y genera opiniones divididas por su uso

A pesar de que en su momento este avance fue visto con buenos ojos, ahora la industria musical ve como una amenaza la creación de obras a partir de IA con voces de cantantes famosos. Expertos aseguran que uno de los grandes problemas detrás de la viralidad de este tipo de obras es que dichas herramientas no respetan los derechos de autor.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- El uso de la Inteligencia Artificial (IA) vive un boom que parece apenas empieza. Cada vez es más común ver cómo se utiliza esta tecnología para realizar cualquier tipo de tareas como hacer imágenes, resolver problemas matemáticos e inclusive crear canciones desde cero, situación que ha generado opiniones divididas entre los artistas que se rehusan a añadir esta herramienta a su trabajo y entre quienes ven de buena manera su uso.

Actualmente existe una gran cantidad de programas que a través del uso de Inteligencia Artificial permiten a las personas generar música libre que puede ser utilizada en películas, videos y contenido audiovisual sin ningún tipo de censura.

Google, por ejemplo, presentó, en enero de este año, MusicLM, una herramienta capaz de crear música a partir de palabras clave.

“MusicLM es un modelo que genera música de alta fidelidad a partir de descripciones de texto como ‘una melodía de violín relajante respaldada por un riff de guitarra distorsionado’”, explican los desarrolladores del proyecto.

En tanto, Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, presentó MusicGen, herramienta que utiliza Inteligencia Artificial con la que se puede crear música de alta calidad a partir de una descripción breve en texto y una melodía.

Para desarrollar esta plataforma, Meta creó un modelo de lenguaje basado en Transformer de Google, que fue entrenado con 20 mil horas de música, tomando como referencia 10 mil pistas de audio de alta calidad y, datos de Shutterstock y Pond5, repositorios de audio licenciado.

Sin embargo, aunque pudiera parecer que el uso de Inteligencia Artificial en el ámbito musical es un tema nuevo, la realidad es muy diferente. En 2016 la compañía desarrolladora de software Sony CSL sorprendió con la publicación de “Daddy’s Car”, la primera canción compuesta con esta tecnología a través del programa Flow Machine.

En abril de este año, el tema sobre el uso de IA en la música volvió a reavivarse luego de que saliera a la luz “Heart on my Sleeve”, una canción escrita y producida por Ghostwriter, cuya identidad se desconoce, en la que se pueden escuchar las voces generadas por esta tecnología de los artistas canadienses Drake y The Weeknd.

Ante el bullicio provocado por la canción Universal Music Group instó a las plataformas de música en streaming como Spotify y Apple Music negar el acceso a compañías de desarrollo de Inteligencia Artificial, haciendo hincapié en que no dudarán “en tomar medidas para proteger nuestros derechos y los de nuestros artistas”.

Expertos aseguran que uno de los grandes problemas detrás de la viralidad de este tipo de obras es que dichas herramientas no respetan los derechos de autor.

Al respecto, Laura García Álvarez del Castillo, Licenciada en Derecho y socia de Sympathy For the Lawyer México indicó, en entrevista para SinEmbargo, que se está abriendo un campo muy interesante para la reflexión jurídica. Asimismo apuntó que este es un tema que habrá que seguir muy de cerca y considerar un debate abierto, ya que las posturas son muy diversas..

“Existen muchas propuestas interesantes a nivel internacional y nacional, sin embargo debemos entender que la legislación autoral se ha aplicado de manera análoga ante la evolución tecnológica y los distintos formatos, pero el espíritu de la Ley y su base, tanto del derecho moral como de los derechos patrimoniales, sigue siendo la misma”

Ahora, a más de 50 años de la separación de los Beatles, Paul McCartney ha revelado que un programa de inteligencia artificial ayudó a crear una última canción del cuarteto de Liverpool, la cual verá la luz a finales de este año.

En entrevista con la BBC Radio 4, McCartney detalló que la canción se hizo empleando un demo con la voz de John Lennon, quien perdió la vida hace 43 años luego de recibir cuatro disparos en la espalda cuando se encontraba afuera de su departamento en Nueva York por parte de Mark David Chapman.

“Cuando hicimos el que será el último disco de los Beatles, era un demo que John tenía con el que trabajamos […] Pudimos tomar la voz de John y hacerla pura a través de esta IA, así que luego pudimos mezclar el disco, como suele hacerse”.

De acuerdo con especialistas la canción creada con inteligencia artificial podría ser “Now and Then”, un tema compuesto por Lennon y grabado como demo a finales de la década de 1970. Yoko Ono, viuda del exbeatle le dio la cinta a Paul McCartney cuando él, Ringo Starr y George Harrison, quien perdió la vida en 2001 después de una dura batalla contra el cáncer en 2001, trabajaban en un documental, un disco y un libro que llevaría por título The Beatles Anthology.

Por su parte el DJ francés David Guetta destacó en entrevista para la BBC que el futuro de la música yacía en dicha tecnología luego de haberse apoyado en el sitio uberduck.ai para imitar la voz de Eminem y posteriormente añadirla a una de sus canciones instrumentales. No obstante, explicó que la IA sólo podría ser útil como una simple herramienta.

“Nada va a reemplazar el gusto. Lo que define a un artista es que tienes un gusto específico, tienes un tipo de emoción en especial que quieres expresar y vas a usar todos los instrumentos modernos para poder lograrlo”.

En contraste, la canadiense Claire Elise Boucher, mejor conocida como Grimes, aplaudió el uso de programas de IA e invitó a sus seguidores a crear nueva música con su voz, pero no sólo eso pues también ofreció el 50 por ciento de las regalías a quien haga una canción exitosa con IA.

“Dividiré el 50 por ciento de las regalías en cualquier canción exitosa generada por IA que use mi voz. El mismo trato que haría con cualquier artista con el que colabore. Siéntanse libres de usar mi voz sin penalización. No tengo etiqueta ni ataduras legales”, escribió la artista en Twitter.

Para muestra del gran auge que está teniendo el uso de la inteligencia artificial en el ámbito musical basta con revisar los datos arrojados por un estudio realizado por el distribuidor Ditto Music, que indican que casi el 60 por ciento de los músicos encuestados confesaron haber utilizado esta tecnología en alguna capacidad.

De acuerdo con la información obtenida, el 38 por ciento indicó haber utilizado IA para el desarrollo de obras de arte, el 31 por ciento para masterización musical, el 20 por ciento para producción y el 11 por ciento para asistencia en la composición de canciones.

A pesar de los altos porcentajes que aprobación sobre el uso de IA en la industria musical, el 28.5 por ciento de los artistas encuestados dijo preferir el uso de métodos tradicionales y aseguraron que no utilizarían esta tecnología en sus proyectos.

