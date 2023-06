Chicago: Al menos 20 personas son baleadas en un estacionamiento; una de ellas muere

WILLOWBROOK, Illinois, Estados Unidos (AP).— Al menos 20 personas fueron baleadas, una fatalmente, la madrugada del domingo durante una reunión en un estacionamiento en los suburbios de Chicago, dijeron las autoridades.

Un video de noticias de televisión mostró el lote del centro comercial lleno de escombros y cinta policial en Willowbrook, a unos 32.1 kilómetros al suroeste de Chicago.

“Hubo al menos 20 personas baleadas. Una víctima ha fallecido”, dijo Eric Swanson, subjefe de Policía en el condado DuPage. Agregó que el motivo detrás de este incidente no estaba claro y señaló que los heridos fueron hospitalizados.

