AMLO dio carta a Biden en favor de Assange; “no cometió ningún delito grave”, le dice

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador intercedió y ofreció asilo al periodista australiano Julian Assange en una carta que entregó al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su visita a la Casa Blanca la semana pasada.

“Le dejé una carta al Presidente Biden sobre Assange explicándole que no cometió ningún delito grave, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad, y que detenerlo pues iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad, y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange”.