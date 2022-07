Gobierno declara al Tren Maya como obra de seguridad nacional y reanuda sus labores

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya continuarán luego de que el Gobierno de México determinó que el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador es de “seguridad nacional”.

Tras las denuncias de activistas sobre la llegada de “refuerzos” para reanudar los trabajos en esta ruta, actualmente suspendidos por orden de un Juez, el director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Javier May, confirmó la información y justificó el reinicio de las actividades.

Al ser cuestionado por Grupo Fórmula en el Palacio Nacional, previo al homenaje a Benito Juárez a 150 años de su fallecimiento, el funcionario mencionó que dicha categoría se otorgó por la existencia de vías férreas, por lo que las Secretarías de Gobernación y de Seguridad decidieron retomar los trabajos.

“En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y que los interesados que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se reinicie”, explicó.

Asimismo, el encargado del megaproyecto de la 4T aseguró que reanudar las obras no violenta la suspensión definitiva del Tren Maya otorgada por un Juez de Yucatán, en resolución a amparos ingresados por ambientalistas y activistas congregados en el colectivo “Sélvame del Tren”.

“No, ninguno. No se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad”.