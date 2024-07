Campesinos han exigido por años cerrar Granjas Carroll por su depredación al ambiente

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Granjas Carroll, uno de los principales productores de carne de cerdo, ha contaminado el agua, aire y suelo de Veracruz y Puebla durante años.

Ahora también la productora está relacionada con el fallecimiento de dos campesinos que participaron en un bloqueo contra la empresa y que fueron víctimas de represión de la policía de Veracruz. Ya hay detenidos dos elementos de las docenas que participaron en el operativo.

Los campesinos de la zona de la cuenca Libres-Oriental llevan años en disputa del agua contra Granjas Carroll y otras empresas trasnacionales como la automotriz Audi, fresas Griscoll, Heineken e Iberdrola.

Este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la represión policiaca del 20 de junio en Totalco ante el bloqueo de campesinos para exigir el retiro de Granjas Carroll, ya que no ha acatado las regulaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Desde mayo el movimiento campesino llevaba realizando bloqueos carreteros y exigiendo resoluciones reales en toda la región de la cuenca Libres Oriental.

Renato Romero Camacho, campesino de la zona, dijo en entrevista en “De Doce a Una”, programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que el problema lleva años desde que el entonces Gobernador de Veracruz Fidel Herrera (2004-2010) permitió a Granjas Carroll expandirse pese a los movimientos de campesinos. De acuerdo con ellos, esta productora de carne de cerdo originó la influenza de 2008.

Los campesinos de la cuenca Libres Oriental desde 2020 han solicitado al Gobierno federal y estatal regulación a Granjas Carroll ante la contaminación hídrica y del aire. La Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz clausuró uno de los 18 criaderos de cerdos de la empresa Granjas Carroll por manejo inadecuado de aguas residuales en una laguna de lixiviados y lo notificó a la Profepa en junio pasado.

“Desde 2020 hicimos escritos al Gobierno Federal, al Gobierno de Puebla pidiendo que se investigara la contaminación de Granjas Carrol y de las demás empresas extranjeras, pero los pobladores de Perote y toda esa región llevan muchos más años reclamando en contra de Granjas Carroll”.

Sobre los cañones antigranizo, que evitan lluvias para no dañar cultivos o producción automotriz de la VW, Audi y fresas Driscoll, Renato compartió que el Gobierno de Vicente Fox inició los cañones antigranizo para proteger cultivos de su rancho en Veracruz y para 2020 los campesinos sufrieron la falta de lluvias sumada a la sequía. Pese a que se aprobó una ley en contra, empresas extranjeras volvieron a bombardear las nubes ahora incluso con avionetas.

“Los cañones antigranizo los comenzamos a utilizar desde 2006. Vicente Foy llegó al municipio de Cuyuaco, que está frente a Ocotepec, rentó tierras al Rancho La Concepción, sembró brócoli, pero el granizo le destrozaba la planta, él fue el que trajo por primera vez los cañones antigranizo, lanzan bombas a 800 metros de altura, ondas sonoras, desvanecen las nubes. En 2006 se hizo un convenio porque se levantaron miles de campesinos protestando en contra del uso de esa tecnología pero no había ley que prohibiera, así que solo se llegó a un convenio de buena fe. El Rancho se comprometió a no bombardear las nubes pero nunca lo respetó. Llegó 2015 y para este año ya todos los ranchos estaban usando esta tecnología. Pero en 2020 empezaron a acentuarse las sequías, entonces el bombardeo a las nubes quitó todas las lluvias a los campesinos, no podríamos sembrar y estalló el conflicto”.