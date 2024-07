La ONU es un cero a la izquierda, un florero, un adorno: Presidente; pide reformarla

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este jueves a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por haberse quedado “rezagada” ante graves problemas y conflictos a los que se enfrentan los países en el mundo. “No es posible que, desgraciadamente, hayan perdido la vida más de 30 mil personas en la confrontación en Gaza, y se continúe agravando todo y no haya iniciativas para resolver el problema”, declaró.

Ante una pregunta de la prensa sobre política internacional, el mandatario respondió que Naciones Unidas es un aparato burocrático y que cuesta mucho mantenerla. “Está en la retaguardia. Ya cuando actúa es porque ya estallaron los conflictos, y una vez que están los conflictos no se manifiestan con firmes, con autoridad”.

Es por este motivo que López Obrador calificó como florero o un cero a la izquierda al organismo. “Está convertida la ONU en un cero a la izquierda. Es un florero, un adorno y se trata de un aparato burocrático. Es oneroso. Cuesta mucho mantener toda esa organización, tienen oficinas para todo, pero no hay resultados”, señaló.

Una de las cosas que apuntó el Jefe del Ejecutivo federal es que hay países que pueden vetar las resoluciones de la ONU ―Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China― aun cuando la mayoría de los estados que forman parte hayan consensado cualquier determinación.

“Hay que cambiar el sistema de los vetos. No es posible que el Consejo de Seguridad de la ONU esté manejado por cinco naciones y no se pueda tomar ningún acuerdo de manera abierta, donde participen todos los países con sus representaciones, porque con uno de cinco que vete, ya no se puede hacer nada”, criticó.