“Desechan plan de paz por sectarismos o intereses de élite”, responde AMLO a Ucrania

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este domingo su plan de paz global para una tregua de al menos cinco años entre Rusia y Ucrania, luego de que un día antes Mykhailo Podoliak, asesor del Jefe de la Oficina de Volodímir Zelenski, sugiriera que ese plan “es ruso y que el Ejecutivo federal usa la guerra para su beneficio político”.

En dos tuits, el mandatario mexicano reiteró su plan y señaló que resolver ese conflicto es clave para salvar vidas y evitar sufrimientos en esos países, además de detener la inflación y la crisis económica en beneficio de todo el mundo.

Y añadió: “Sin embargo, es un deber tratar de salvar vidas y evitar sufrimientos en esos países. Está de por medio detener la inflación y la crisis económica, y de bienestar en todo el mundo”.

El sábado pasado, Mykhailo Podoliak expresó que “los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas sólo causan sorpresa” y enseguida mencionó en un tuit al Presidente de México:

Aunque no es una respuesta formal del Gobierno de Ucrania a la propuesta que el Presidente López Obrador enviará en los próximos días a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sí viene de una persona que colabora directamente con el Jefe de Oficina de Volodímir Zelenski.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 16 de septiembre, durante su discurso del Desfile de Independencia, su propuesta para detener la guerra y acordar la paz en Ucrania, y rindió homenaje a líderes de la izquierda histórica, vivos y ausentes:

“Peacemakers” who use war as a topic for their own PR are causing only surprise. @lopezobrador_, is your plan to keep millions under occupation, increase the number of mass burials and give Russia time to renew reserves before the next offensive? Then your “plan” is a 🇷🇺 plan.

