La SCJN gasta millones para torneos de boliche, futbol, talleres de yoga, baile...

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que para 2024 recibirá un incremento en su presupuesto si el Congreso lo aprueba, ha gastado millones de pesos este año en contratos relacionados con torneos de boliche, futbol, talleres de yoga, baile, servicio de estacionamiento, distintivos en plata y arrendamiento de vehículos para su personal, de acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La información alojada en la PNT muestra que en este 2023, desde la SCJN se ejercieron 67 contratos por licitación o invitación a cuando menos tres personas y 248 vía adjudicación directa, es decir, sin un concurso de por medio. En esta clasificación se encuentran gastos que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo han calificado de “superfluos” e incluso la bancada de Morena en San Lázaro estudia un recorte al presupuesto asignado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024.

Agregó que entre las partidas que está solicitando la Suprema Corte se encuentran recursos para actividades artísticas, deportivas y culturales, bonos, compensaciones extraordinarias, seguros de gastos médicos privados, gasolina, alimentación en el comedor y telefonía.

SinEmbargo contactó al Poder Judicial respecto a estos gastos de 2023 y sobre el presupuesto que pide para 2024 y respondió que “por el momento no hay una postura”.

De acuerdo con el Paquete Económico 2024, para el Poder Judicial de la Federación se contempla un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos, cantidad que había solicitado la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y que es 4 por ciento mayor al asignado este 2023 (80 mil 646 millones, considerando la inflación).

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, dijo la Ministra Piña el pasado 28 de agosto al solicitar el aumento.