SHCP centra presupuesto en Sedena y Bienestar; pide aumento para Poder Judicial e INE

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados concentra los recursos en las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Bienestar, mientras que plantea un aumento para los organismos autónomos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), que el próximo año se encargará de organizar las elecciones presidenciales.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, entregó a los legisladores federales el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024.

Ramírez de la O destacó que en el Presupuesto de Egresos se priorizarán la inversión social, así como la consolidación del proyecto que impulsa la inversión física, la recuperación del poder adquisitivo del salario, la salud, seguridad y educación para favorecer el bienestar económico y social bajo los principios de seguridad, austeridad y racionalidad en el gasto.

Para 2024, dijo, se destinarán más de 727 mil millones de pesos a los principales programas sociales, además de que se contempla seguir fortalecimiento en empleo y el crecimiento económico con un monto de 889 mil millones de pesos.

El Paquete Económico 2024 contempla un presupuesto de 543 mil 933 millones para la Secretaría del Bienestar; para el programa de Pensión para Adultos Mayores un total de 465 mil 48 millones de pesos, mientras que para la Pensión para Personas con Discapacidad se destinarán un total de 27 mil 860 millones de pesos.

En materia de salud, se propone un presupuesto de 962 mil millones de pesos, 5.8 por ciento mayor a lo autorizado en 2023; para el IMSS Bienestar se prevé un presupuesto de 129 mil millones de pesos en 2024.

El Paquete Económico 2024 también contempla un incremento en el presupuesto de la Sedena, que tiene a su cargo la conclusión del Tren Maya y la operación del grupo ferroviario-aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica.

La Secretaría de Hacienda prevé un presupuesto de 259 mil 433 millones de pesos para el año 2024, mayor al monto aprobado este 2023.

Para la construcción del Tren Maya, el Gobierno federal solicitó 120 mil millones de pesos, 16 por ciento menor al aprobado para 2023, cuando el proyecto recibió 143 mil 73 millones 333 mil 362 pesos del erario.

Del presupuesto que se propone asignar a la Sedena en 2024, 119 mil 999 millones de pesos son para proyectos de transporte masivo de pasajeros y 5 mil 937 millones de pesos para que ofrezca la prestación de servicios públicos de transporte masivo de personas.

PREVÉN MÁS DINERO A AUTÓNOMOS

De acuerdo con el Paquete Económico 2024, para el Poder Judicial de la Federación se prevé un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos, cantidad que había solicitado la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y que es 4 por ciento mayor al asignado este 2023 (80 mil 646 millones, considerando la inflación).

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, dijo la Ministra Piña el pasado 28 de agosto al solicitar el aumento.